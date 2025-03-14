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Расследование убийства Демьяна Ганула в Одессе глава МВД Игорь Клименко взял под личный контроль

11:49, 14 марта 2025
В Одессу выехал глава Национальной полиции.
Расследование убийства Демьяна Ганула в Одессе глава МВД Игорь Клименко взял под личный контроль
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Глава МВД Игорь Клименко берет расследование убийства Демьяна Ганула в Одессе под личный контроль. Об этом он заявил во время заседания Верховной Рады.

Также Клименко сообщил, что Центральным аппаратом Нацполиции уже сформирована следственно-оперативная группа.
«С Центральным аппаратом Национальной полиции сформирована следственно-оперативная группа из лучших сотрудников, она уже отправилась в Одессу. Также в Одессу направлен полк НП», – указал Клименко.

Как стало известно, в Одессе среди бела дня застрелили известного активиста Демьяна Ганула — стрелок с места преступления скрылся.

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МВД убийство Одесса

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