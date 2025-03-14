В Одессе среди бела дня застрелили известного активиста Демьяна Ганула — стрелок с места преступления скрылся

Неизвестный выстрелил в мужчину в Приморском районе Одессы и скрылся.

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В пятницу, 14 марта, в Одессе на проспекте Украинских Героев застрелили мужчину. Как отметил народный депутат Алексей Гончаренко и местное издание "Думская", был убит активист Демьян Ганул.

В полиции сообщили, что убийство было совершено двумя выстрелами около 10:30 утра.

"Стрелок с места преступления скрылся. Потерпевший погиб... Принимаются меры по задержанию стрелка", - отметили в полиции.

В городе ввели план-перехват.

Отметим, что Демьян Ганул – 31-летний общественный деятель, блогер, активист, участник Революции достоинства и противостояния в Одессе 2 мая.

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