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Судья ООН использовала женщину в качестве бесплатной служанки — ее осудили за рабовладение

11:40, 14 марта 2025
Лидия Мугамбе из Уганды заставила молодую женщину работать ее служанкой и бесплатно ухаживать за детьми в Британии.
Судья ООН использовала женщину в качестве бесплатной служанки — ее осудили за рабовладение
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Судью Организации Объединенных Наций Лидию Мугамбе из Уганды осудили за рабовладение. Она заставила молодую женщину работать домработницей и бесплатно ухаживать за детьми. Об этом сообщает Independent.

Мугамбе, которая также является судьей Высшего суда Уганды, была признана виновной по ряду обвинений в суде Оксфорда. Ее осудили за сговор с целью нарушения иммиграционного законодательства Великобритании, содействие поездке с целью эксплуатации, принуждение к труду и сговор с целью запугивания свидетеля.

Во время судебного процесса прокурор Кэролайн Хоги заявила присяжным:
«Лидия Мугамбе эксплуатировала и злоупотребляла доверием своей жертвы, пользуясь ее незнанием прав на достойную оплату труда и вводя в заблуждение относительно цели поездки в Великобританию».

Присяжные согласились с доводами обвинения, что Мугамбе действовала в сговоре с заместителем верховного комиссара Уганды Джоном Леонардом Мугервой. Они организовали приезд женщины в Великобританию в рамках «нечестной сделки», согласно которой Мугерва обеспечил дипломатическую поддержку ее въезда, а Мугамбе обещала повлиять на судью, который рассматривал дело, в котором фигурировал Мугерва.

Суд установил, что Мугамбе стремилась получить «служанку, которая облегчала бы ее жизнь за минимальную цену».

Однако сама Мугамбе отрицала все обвинения, заявляя, что никогда не заставляла молодую женщину заниматься домашним хозяйством и всегда относилась к ней с любовью, заботой и терпением.

Жертва, имя которой не разглашается, ранее свидетельствовала в суде, что чувствовала себя «одинокой» и «загнанной в угол» из-за ограничений ее рабочих часов.

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судья ООН

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