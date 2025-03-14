ГБР проводит обыск дома у заместителя главы ВККС Алексея Омельяна по делу Тандыра

Дома у заместителя главы Высшей квалификационной комиссии судей Алексея Омельяна проводится обыск в связи с делом судьи Алексея Тандыра, который в состоянии опьянения сбил на блокпосту военнослужащего.

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Сотрудники ГБР проводят обыски по месту жительства заместителя главы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Алексея Омельяна в рамках расследования возможного введения суда в заблуждение.

Обыски проводятся с целью обнаружения доказательств, которые могут свидетельствовать о намеренном предоставлении ложных показаний в пользу бывшего судьи Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра.

Накануне сотрудники ГБР также провели обыски по месту работы заместителя главы ВККС. Об том, что это было связано именно с делом Тандыра, ранее писала «Судебно-юридическая газета».

Как отмечает ГБР, установлено, что заместитель главы ВККС Омельян находится в дружеских отношениях с экс-судьей Тандыром.

По предварительным данным ГБР, Алексей Омельян во время допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве по подозрению экс-судьи Тандыра в совершении смертельного ДТП мог предоставить заведомо ложные показания, сопровождаемые искусственным созданием доказательств защиты.

Досудебное расследование проводится по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 384 УК (введение в заблуждение суда или другого уполномоченного органа).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Напомним, что обвинительный акт в отношении бывшего главы Макаровского районного суда Киевской области Тандыра, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил на блокпосту военнослужащего Нацгвардии, был передан в суд.

В результате ДТП 23-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины погиб.

Автор: Наталя Мамченко

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