В Минюсте объяснили особенности договора о разделе имущества, принадлежащего супругам на праве общей совместной собственности

Если супруги разделяют имущество, принадлежащее им в общей совместной собственности, то их доли равны, если иное не определено договоренностью между ними или брачным договором.

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Западное межрегиональное управление Министерства юстиции объясняет нюансы договора о разделе имущества, принадлежащего супругам на праве общей совместной собственности

Семейным кодексом Украины предусмотрено, что супруги имеют право на раздел имущества, принадлежащего им на праве общей совместной собственности, независимо от расторжения брака. Разделить имущество можно по взаимному согласию, заключив договор о разделе имущества, находящегося в совместной собственности.

Визначення та суть договору про поділ майна подружжя

Визначення договору про поділ майна подружжя у законодавстві відсутнє, однак на практиці такий договір є дієвим інструментом для захисту своїх майнових прав членам подружжя.

Договір про поділ майна подружжя є домовленістю між чоловіком та дружиною про порядок та умови розподілу рухомого та нерухомого майна, яке перебуває в їх спільній сумісній власності.

Після укладання договору спільне майно розподіляється між подружжям, в результаті чого спільна власність на таке майно припиняється.

Особиста приватна власність подружжя: що не підлягає поділу при розірванні шлюбу?

Не підлягає включенню в договір про поділ майна подружжя майно, яке належить одному із подружжя на праві особистої приватної власності.

Відповідно до статті 57 Сімейного кодексу України особистою приватною власністю дружини, чоловіка є:

майно, набуте до шлюбу;

майно, набуте за час шлюбу, на підставі договору дарування або в порядку спадкування;

майно, набуте за час шлюбу, але за кошти, які належали їй, йому особисто;

житло, набуте нею, ним за час шлюбу внаслідок його приватизації;

земельна ділянка, набута нею, ним за час шлюбу внаслідок приватизації земельної ділянки;

речі індивідуального користування, в тому числі коштовності, навіть тоді, коли вони були придбані за рахунок спільних коштів подружжя;

премії, нагороди, які вона, він одержали за особисті заслуги;

нагороди, якщо буде встановлено, що він своїми діями (ведення домашнього господарства, виховання дітей тощо) сприяв її одержанню.

кошти, одержані як відшкодування за втрату (пошкодження) речі, яка їй, йому належала, а також як відшкодування завданої їй, йому моральної шкоди;

виплати (страхові виплати та виплати викупних сум), одержані за договорами страхування життя та здоров’я;

майно, набуте нею, ним за час їхнього окремого проживання у зв'язку з фактичним припиненням шлюбних відносин;

якщо у придбання майна вкладені крім спільних коштів і кошти, що належали одному з подружжя, то частка у цьому майні, відповідно до розміру внеску, є його особистою приватною власністю.

Поділ майна подружжя: чи завжди частки рівні?

У разі поділу майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, частки майна дружини та чоловіка є рівними, якщо інше не визначено домовленістю між ними або шлюбним договором.

Отже, при укладенні договору про поділ майна, що належить подружжю на праві спільної сумісної власності, сторони можуть відступити від засад рівності часток подружжя.

Нотаріальне посвідчення договору про поділ нерухомості: що каже закон?

Договір про поділ житлового будинку, квартири, іншого нерухомого майна, а також про виділ нерухомого майна дружині, чоловікові зі складу усього майна подружжя має бути нотаріально посвідчений (ч. 2 ст. 69 Сімейного кодексу України)

Предмет договору про поділ спільного майна: ключові нюанси

Істотною умовою договору про поділ майна подружжя є предмет договору.

Предметом договору про поділ спільного майна подружжя (колишнього подружжя) є майно, яке вже належить подружжю на праві спільної власності, -це може бути як все майно (майнові права), що були набуті подружжям за час шлюбу, так і його частина. При цьому майно (майнові права), які не увійшли до предмету договору, залишаються у спільній сумісній власності подружжя (колишнього подружжя).

Важливі аспекти укладання договору

При укладанні договору необхідно встановити обсяг спільного нажитого майна, джерела його придбання та його вартість.

Після укладання договору про поділ майна подружжя (колишнього подружжя), відповідні відомості повинні бути внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

В договорі про поділ майна подружжя зазначається перелік майна, яке переходить в особисту приватну власність до кожного з подружжя. Також те, яким чином буде здійснюватися і як оформлятися (за необхідності) передача майна, строки його передачі та інше.

Розірвання договору про поділ майна подружжя: в яких випадках це можливо?

Згідно з законодавством розірвання договору про поділ майна подружжя допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

Також, договір про поділ майна подружжя може бути розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору про поділ майна подружжя іншою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. У разі розірвання договору про поділ майна подружжя зобов’язання сторін припиняються.

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