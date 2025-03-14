Депутаты зарегистрировали законопроект об общении на украинском языке и языках стран ЕС во время перерывов и в комнатах преподавателей в школах и университетах

Александр Корниенко, Наталия Пипа, Сергей Бабак вместе с коллегами зарегистрировали новый законопроект, касающийся общения на украинском языке и языках стран ЕС во время перерывов в школах и учреждениях высшего образования, в учительских комнатах, на территории образовательного учреждения после занятий.

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В Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект №13072, касающийся общения на украинском языке и языках ЕС в образовательных учреждениях. На этот раз инициаторами выступили первый вице-спикер парламента Александр Корниенко, председатель комитета по вопросам образования Сергей Бабак, а также народные депутаты Наталия Пипа, Роман Лозинский, Владимир Вятрович и другие.

Напоминаем, что ранее подобный законопроект №12086 регистрировала Наталия Пипа вместе с коллегами, он, в частности, касался запрета общения на русском языке во время перерывов в школах, но пока не рассматривался.

Итак, как отмечают авторы нового законопроекта №13072, действующей редакцией закона об образовании не охватывается вопрос использования языка участниками образовательного процесса вне его формальных рамок — во время перерывов, в учительских комнатах, на территории образовательного учреждения после занятий и т.д.

Согласно положениям законов «О полном общем среднем образовании», «О дошкольном образовании», «О высшем образовании», «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» украинский язык также определен исключительно как язык образовательного процесса.

Вместе с тем, учитывая, что понятие «язык образовательного процесса» шире, чем термин «язык обучения», возникает необходимость закрепить понятие «язык образовательного процесса» законодательно и дать ему определение.

Украиноязычная образовательная среда — это среда, в которой студенты, ученики, дошкольники, преподаватели, учителя и воспитатели общаются на территории образовательного учреждения на украинском языке как на уроках и занятиях, так и во время перерывов, в укрытиях, в неучебное время.

Общение на иностранных языках разрешено на определенных уроках, встречах с иностранными делегациями или на подобных мероприятиях.

Сейчас в Украине вне занятий дети, студенты и педагоги в образовательной среде часто общаются на иностранном языке, преимущественно на языке страны-агрессора — русском. Это негативно влияет как на формирование речевых навыков (компетенций) у детей, так и на становление государственного языка и формирование украинской идентичности, от чего напрямую зависит развитие и безопасность государства. Таким образом, вопрос введения украиноязычной образовательной среды сегодня, с учетом особенностей использования языков национальных меньшинств (сообществ), является актуальным и требует четкого правового регулирования.

Кроме того, законопроектом предлагается расширить возможности для надлежащей реализации прав и свобод лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам), в частности, относительно использования такими лицами в образовательном процессе языков национальных меньшинств, являющихся официальными языками ЕС.

Законопроектом предлагается введение в Закон «Об образовании» нового понятия (термина) «украиноязычная образовательная среда», а также дополнение статей 7, 25, 26 и 54 этого Закона обязанностями субъектов образовательной деятельности, их учредителей, руководителей и работников создавать в образовательном учреждении украиноязычную образовательную среду, поддерживать и обеспечивать ее существование.

Также законопроект, путем внесения изменений в статью 55 Закона «Об образовании», предусматривает, что родители учащихся обязаны привлекаться к созданию и поддержанию в образовательном учреждении украиноязычной образовательной среды.

Законопроект закрепляет случаи, которые не считаются нарушением обязанности создавать для учащихся украиноязычную образовательную среду:

изучение в соответствии с законом иностранных языков, языков коренных народов, национальных меньшинств Украины;

использование наряду с государственным языком языка соответствующего национального меньшинства в образовательных учреждениях, где есть классы (группы) с обучением на языках национальных меньшинств, являющихся официальными языками ЕС, в образовательном процессе и во время других форм взаимодействия учащихся, получающих образование на языке такого национального меньшинства, между собой и с другими участниками образовательного процесса в помещениях и на территории субъекта образовательной деятельности;

обеспечение государством изучения и применения в образовательном процессе английского языка в соответствии с законом;

преподавание в образовательных учреждениях одной или нескольких дисциплин на двух или более языках (государственном языке, английском языке, других официальных языках ЕС);

• право свободного выбора языка образовательного процесса частными образовательными учреждениями (за исключением языка, являющегося государственным (официальным) языком государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом).

Автор: Наталя Мамченко

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