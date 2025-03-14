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SpaceX откладывает возвращение домой астронавтов, застрявших на космической станции, до следующей недели

12:05, 14 марта 2025
Астронавты прибыли на МКС в июне прошлого года на борту космического корабля Starliner компании Boeing и изначально планировали оставаться там около недели.
SpaceX откладывает возвращение домой астронавтов, застрявших на космической станции, до следующей недели
Источник фото: Kevin Dietsch/Getty Images
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SpaceX отложила запуск нового экипажа на Международную космическую станцию (МКС), миссия которого должна была подготовить почву для возвращения домой астронавтов Бутча Вилмора и Суни Уильямс.

NASA и SpaceX сообщили, что запуск был отложен из-за проблемы с наземным оборудованием, используемым для поддержки полета. Задержка произошла менее чем за час до запланированного времени старта, когда экипаж уже находился в капсуле.

Ожидается, что теперь запуск состоится не ранее чем в 19:03 по нью-йоркскому времени 14 марта. Это означает, что ожидаемое возвращение Вилмора и Уильямс на Землю состоится не ранее 19 марта, заявили в NASA.

NASA поддерживает постоянное ротационное присутствие на МКС для управления операциями станции и проведения научных исследований. Это означает, что астронавты Crew-10 должны сначала прибыть на станцию и пройти примерно двухдневный период передачи смены, прежде чем текущий экипаж, в который входят Вилмор и Уильямс, сможет отправиться домой. После этого Уильямс и Вилмор должны сесть в капсулу, уже пристыкованную к станции, и вернуться на Землю вместе с другими членами экипажа.

Как пишет Bloomberg, Вилмор и Уильямс прибыли на МКС в июне прошлого года на борту космического корабля Starliner компании Boeing и изначально планировали оставаться там около недели. Однако после того, как Starliner потерпел технические неисправности во время полета, NASA заявило, что возвращение астронавтов на этом корабле слишком рискованно.

Вместо этого космическое агентство сообщило, что астронавты вернутся на Землю на корабле SpaceX, что продлило пребывание Вилмора и Уильямс на МКС примерно на девять месяцев.

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