В Харьковской области россияне использовали 15-летнего школьника для теракта и ликвидировали его как «лишнего свидетеля»

Школьник под видом курьера принес взрывчатку в воинскую часть Нацгвардии — он и военнослужащий погибли на месте.

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В Харьковской области правоохранители раскрыли теракт, в ходе которого российские спецслужбы подорвали 15-летнего агента. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Так, в начале февраля 2025 года оккупанты вместе с самодельным взрывным устройством подорвали своего 15-летнего агента, который под видом курьера принес взрывчатку в воинскую часть Национальной гвардии.

В результате происшествия фигурант и военнослужащий, которому предназначалась «посылка», погибли на месте.

Правоохранители задержали еще одну российскую агентку – 28-летнюю безработную из Харькова, которая по инструкциям оккупантов изготовила СВУ для «курьера».

По данным СБУ, взрывчатка была оснащена дополнительными поражающими элементами и мобильным телефоном для дистанционной активации.

Готовое СВУ женщина положила в спортивную сумку и оставила в своем подъезде. Оттуда его забрал местный школьник, которого оккупанты вовлекли в преступную деятельность через Telegram-канал по поиску «легких денег».

После этого несовершеннолетний агент заказал такси и вместе с взрывчаткой отправился к подразделению Нацгвардии. Враг отслеживал весь маршрут агента с помощью GPS-навигации в его телефоне.

Когда оккупанты зафиксировали прибытие фигуранта в пункт назначения, они дистанционно активировали СВУ и ликвидировали своего агента как «лишнего свидетеля».

В ходе комплексных мероприятий контрразведчики СБУ установили местонахождение агентки, изготовившей взрывное устройство, и задержали ее по месту жительства.

Во время обысков у нее изъяли компоненты для нового СВУ и мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с РФ.

На данный момент следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 (пособничество в террористическом акте, повлекшем гибель людей);

ч. 1 ст. 263 (незаконное приобретение и хранение взрывного устройства).

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога, ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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