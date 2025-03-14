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Верховный Суд указал, что отсутствие зарегистрированного электронного кабинета у субъекта властных полномочий не является уважительной причиной для пропуска срока обжалования

10:41, 14 марта 2025
Верховный Суд оставил без изменений определение об отказе в открытии апелляционного производства в связи с пропуском процессуального срока из-за несвоевременной регистрации электронного кабинета субъектом властных полномочий.
Верховный Суд указал, что отсутствие зарегистрированного электронного кабинета у субъекта властных полномочий не является уважительной причиной для пропуска срока обжалования
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Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу Управления градостроительства и архитектуры на определение Восьмого апелляционного административного суда, которой отказано в открытии апелляционного производства. Суд оставил жалобу без удовлетворения, а обжалуемое определение – без изменений, признав, что апелляционный суд действовал в рамках процессуального законодательства.

Истец, Общество, обжаловал решение Управления об отказе в выдаче градостроительных условий и ограничений для проектирования подземного паркинга. Суд первой инстанции удовлетворил иск, отменил решение Управления и обязал повторно рассмотреть заявление истца. Дополнительным решением суд также взыскал с Управления расходы на юридическую помощь.

Управление подало апелляционную жалобу, однако апелляционный суд оставил ее без движения из-за отсутствия информации об электронном кабинете субъекта властных полномочий. Апелляционный суд отметил, что Управление должно было зарегистрировать кабинет в соответствии с изменениями в процессуальном законодательстве. Несмотря на повторное обращение после устранения недостатков, суд отказал в открытии апелляционного производства из-за пропуска срока.

В кассационной жалобе Управление настаивало, что апелляционный суд необоснованно отказал в открытии производства, поскольку регистрация электронного кабинета была задержана из-за мобилизации руководителя. Суд также отметил, что назначение нового руководителя состоялось только в мае 2024 года, после чего стала возможной регистрация кабинета.
Верховный Суд согласился с выводами апелляционного суда, указав, что регистрация электронного кабинета является обязательной с 4 ноября 2023 года, и Управление должно было должным образом организовать этот процесс. Суд подчеркнул, что выполнение процессуальных обязанностей не может зависеть от внутренних кадровых вопросов учреждения.

Суд также сослался на практику Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), в частности на решения "Мельник против Украины" (заявление №72286/01) и "Кучерук против Украины" (заявление №25771/04), отметив, что сроки обращения в суд устанавливаются для обеспечения юридической определенности. Несоблюдение процессуальных требований со стороны органа власти не может быть основанием для восстановления пропущенного срока.
Верховный Суд подчеркнул, что субъекты властных полномочий должны действовать добросовестно в судебном процессе. Несвоевременная регистрация электронного кабинета, которая зависела исключительно от внутренней организации работы Управления, не может считаться уважительной причиной для пропуска срока на апелляционное обжалование.

Основные правовые выводы Верховного Суда:

  • Отсутствие зарегистрированного электронного кабинета у субъекта властных полномочий не является уважительной причиной для пропуска срока апелляционного обжалования, если регистрация зависела от организационных решений самого субъекта.
  • Восстановление срока возможно только при наличии объективных и непреодолимых обстоятельств, которые делали невозможным своевременное обращение в суд. Регистрация электронного кабинета является императивной обязанностью органов власти, и ее невыполнение не может оправдывать пропуск сроков обжалования.
  • Отказ в открытии апелляционного производства в связи с пропуском срока соответствует принципу юридической определенности и не нарушает право на судебную защиту, если заявитель не предоставил надлежащих доказательств уважительности причин пропуска.

Постановление Верховного Суда от 28 января 2025 года по делу №460/22384/23 (административное производство №К/990/26433/24).

Автор: Наталя Мамченко

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