Верховний Суд вказав, що відсутність зареєстрованого електронного кабінету у суб’єкта владних повноважень не є поважною причиною для пропуску строку оскарження

Верховний Суд залишив без змін ухвалу про відмову у відкритті апеляційного провадження у зв’язку з пропуском процесуального строку через несвоєчасну реєстрацію електронного кабінету суб’єктом владних повноважень.

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Верховний Суд розглянув касаційну скаргу Управління містобудування та архітектури на ухвалу Восьмого апеляційного адміністративного суду, якою відмовлено у відкритті апеляційного провадження. Суд залишив скаргу без задоволення, а оскаржуване рішення – без змін, визнавши, що апеляційний суд діяв у межах процесуального законодавства.

Позивач, Товариство, оскаржив рішення Управління щодо відмови у видачі містобудівних умов та обмежень для проектування підземного паркінгу. Суд першої інстанції задовольнив позов, скасував рішення Управління та зобов’язав повторно розглянути заяву позивача. Додатковим рішенням суд також стягнув з Управління витрати на правничу допомогу.

Управління подало апеляційну скаргу, однак апеляційний суд залишив її без руху через відсутність інформації про електронний кабінет суб’єкта владних повноважень. Апеляційний суд зазначив, що Управління мало зареєструвати кабінет відповідно до змін у процесуальному законодавстві. Попри повторне звернення після усунення недоліків, суд відмовив у відкритті апеляційного провадження через пропуск строку.

У касаційній скарзі Управління наполягало, що апеляційний суд необґрунтовано відмовив у відкритті провадження, оскільки реєстрація електронного кабінету була затримана через мобілізацію керівника. Суд також зазначив, що призначення нового керівника відбулося лише у травні 2024 року, після чого була можлива реєстрація кабінету.

Верховний Суд погодився з висновками апеляційного суду, зазначивши, що реєстрація електронного кабінету є обов’язковою з 4 листопада 2023 року, і Управління мало належним чином організувати цей процес. Суд підкреслив, що виконання процесуальних обов’язків не може залежати від внутрішніх кадрових питань установи.

Суд також послався на практику Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), зокрема на рішення "Мельник проти України" (заява №72286/01) та "Кучерук проти України" (заява №25771/04), зазначивши, що строки звернення до суду встановлюються для забезпечення юридичної визначеності. Недотримання процесуальних вимог з боку органу влади не може бути підставою для поновлення пропущеного строку.

Верховний Суд наголосив, що суб’єкти владних повноважень мають діяти добросовісно у судовому процесі. Несвоєчасна реєстрація електронного кабінету, яка залежала виключно від внутрішньої організації роботи Управління, не може визнаватися поважною причиною для пропуску строку на апеляційне оскарження.

Основні правові висновки Верховного Суду:

Відсутність зареєстрованого електронного кабінету у суб’єкта владних повноважень не є поважною причиною для пропуску строку апеляційного оскарження, якщо реєстрація залежала від організаційних рішень самого суб’єкта.

Поновлення строку можливе лише за наявності об’єктивних та непереборних обставин, що унеможливлювали своєчасне звернення до суду Реєстрація електронного кабінету є імперативним обов’язком органів влади, і його невиконання не може виправдовувати пропуск строків на оскарження.

Відмова у відкритті апеляційного провадження у зв’язку з пропуском строку відповідає принципу юридичної визначеності та не порушує право на судовий захист, якщо скаржник не навів належних доказів поважності причин пропуску.

Постанова Верховного Суду від 28 січня 2025 року у справі №460/22384/23 (адміністративне провадження №К/990/26433/24)

Автор: Наталя Мамченко

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