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В Украине анонсировали аптеки на базе государственных медучреждений с минимальными наценками на лекарства

11:22, 14 марта 2025
Также в Минздраве сообщили о работе над внедрением механизма реферирования цен на лекарства и созданием Национального каталога цен.
В Украине анонсировали аптеки на базе государственных медучреждений с минимальными наценками на лекарства
Источник фото: Freepik
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Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил о работе над внедрением механизма реферирования цен на лекарства и созданием Национального каталога цен. По его словам, соответствующие проекты в настоящее время находятся на общественном обсуждении, к диалогу привлечены профильные сообщества, чтобы выработать наиболее эффективные решения.

Кроме этого, на повестке дня – создание аптек, которые будут работать как структурные подразделения государственных и коммунальных медицинских учреждений и смогут, применяя минимальные уровни наценок, предлагать потребителям более низкие цены по сравнению с частными учреждениями, отметил глава Минздрава.

Об этом Виктор Ляшко заявил во время встречи с крупнейшими украинскими производителями фармацевтической продукции по вопросу снижения цен на лекарственные средства.

Напомним, что Кабмин установил размеры надбавок на лекарства в аптеках с 1 марта.

Также Министерство здравоохранения Украины обнародовало список наиболее популярных лекарственных средств, цены на которые будут снижены на 30% с 1 марта 2025 года.

Кроме того, украинские производители снизят цены еще на более чем 100 медпрепаратов. Среди препаратов – обезболивающие, сорбенты, антациды, человеческие иммуноглобулины, антибиотики, анестетики, противоэпилептические лекарственные средства, противокашлевые, жаропонижающие, лекарства, применяемые для регуляции артериального давления, витамины и микроэлементы.

«Продолжаем двигаться по плану стабилизации цен на лекарства, утвержденному решением СНБО. Уже введен ряд регуляций для обеспечения прозрачного ценообразования и надлежащей конкуренции: урегулированы наценки для всех лекарств, присутствующих на украинском рынке, запрещены маркетинговые платежи, возобновлены проверки Госпотребслужбой в части контроля за ценами в аптечных сетях», – подчеркнул Ляшко.

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Минздрав аптека

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