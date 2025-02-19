Обнародовали список из 100 лекарств, цены на которые снизят на 30% с 1 марта

В перечень лекарств вошли те, которые применяются при кашле и простудных заболеваниях, антигистаминные, противовоспалительные и противоревматические препараты, витамины и микроэлементы, лекарства против давления, противоязвенные средства, успокаивающие глазные капли, назальные спреи и другие.

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Министерство здравоохранения Украины обнародовало список наиболее популярных лекарственных средств, цены на которые будут снижены на 30% с 1 марта 2025 года

Ранее украинские фармпроизводители подписали декларацию о снижении и стабилизации цен на лекарственные средства. Подписанты, среди прочего, согласились с 1 марта снизить на 30% отпускные цены на 100 лекарств, которые пользуются наибольшим спросом. Декларация открыта для подписания другими участниками рынка.

В перечень лекарств, которые, по аналитическим данным, чаще всего покупают украинцы, вошли те, которые применяются при кашле и простудных заболеваниях, антигистаминные, противовоспалительные и противоревматические препараты, витамины и микроэлементы, лекарства против давления, противоязвенные средства, успокаивающие глазные капли.

Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно снижения на 30% с 1 марта цен на лекарства.

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