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Стало известно, какие документы необходимо предоставить разведенной женщине для дополнительного отпуска

22:36, 19 февраля 2025
Разведенная женщина, воспитывающая ребенка сама, для подтверждения права на дополнительный отпуск должна предъявить любой официальный документ, подтверждающий отсутствие участия отца в воспитании ребенка.
Стало известно, какие документы необходимо предоставить разведенной женщине для дополнительного отпуска
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Управление инспекционной деятельности в Харьковской области разъяснило, какие документы необходимо предоставить разведенной женщине или женщине, родившей ребенка, не состоя в браке, и при регистрации ребенка отец подал заявление, что признает себя отцом ребенка, воспитывает ребенка самостоятельно (без отца) для получения права на дополнительный отпуск.

Разведенная женщина, воспитывающая ребенка сама, если родитель не проживает с ребенком, для подтверждения права на указанный отпуск должна предъявить любой официально составленный, оформленный и удостоверенный в установленном порядке документ, в котором с достаточной достоверностью подтверждается отсутствие участия родителя в воспитании ребенка:

  1. копию свидетельства рождения ребенка;
  2. копию свидетельства о расторжении брака;
  3. документ, подтверждающий отсутствие участия отца в воспитании ребенка:
  • решение суда о лишении ответчика родительских прав;
  • решение органов опеки и попечительства или суда об участии отца в воспитании ребенка;
  • определение суда или постановление следователя о розыске ответчика по делу по иску о взыскании алиментов;
  • акт исследования комитетом самоорганизации населения, или ЖЭО, в котором по словам соседей (при наличии их подписей в акте) подтверждается факт отсутствия участия отца в воспитании ребенка;
  • справка из школы о том, что отец не участвует в воспитании ребенка (не общается с учителями, не забирает ребенка домой, не участвует в родительском собрании).

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