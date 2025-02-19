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Стало відомо, які документи необхідно надати розлученій жінці для додаткової відпустки

22:36, 19 лютого 2025
Розлучена жінка, що виховує дитину сама, для підтвердження права на додаткову відпустку повинна пред’явити будь-який офіційний документ, в якому підтверджується відсутність участі батька у вихованні дитини.
Стало відомо, які документи необхідно надати розлученій жінці для додаткової відпустки
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Управління інспекційної діяльності у Харківській області роз’яснило, які документи необхідно надати розлученій жінці чи жінці, яка народила дитину, не перебуваючи в шлюбі, і при реєстрації дитини батько подав заяву, що визнає себе батьком дитини, виховує дитину самостійно (без батька) для отримання права на додаткову відпустку.

Розлучена жінка, що виховує дитину сама, якщо батько не проживає з дитиною, для підтвердження права на зазначену відпустку повинна пред’явити будь-який офіційно складений, оформлений та засвідчений в установленому порядку документ, в якому з достатньою достовірністю підтверджується відсутність участі батька у вихованні дитини:

  1. копію свідоцтва про народження дитини;
  2. копію свідоцтва про розірвання шлюбу;
  3. документ, що підтверджує відсутність участі батька у вихованні дитини:
  • рішення суду про позбавлення відповідача батьківських прав;
  • рішення органів опіки та піклування або суду щодо участі батька у вихованні дитини;
  • ухвала суду або постанова слідчого про розшук відповідача у справі за позовом про стягнення аліментів;
  • акт дослідження комітетом самоорганізації населення, або ЖЕО, в якому зі слів сусідів (за наявності їх підписів у акті) підтверджується факт відсутності участі батька у вихованні дитини;
  • довідка зі школи про те, що батько не бере участі у вихованні дитини (не спілкується з вчителями, не забирає дитину додому, не бере участі в батьківських зборах) тощо.

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