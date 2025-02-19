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4500 доларів за сприяння у звільненні з військової служби – в Одесі викрили лікарку приватної клініки

22:18, 19 лютого 2025
Жінка запевнила військовослужбовця, що за винагороду може вплинути на членів ВЛК.
4500 доларів за сприяння у звільненні з військової служби – в Одесі викрили лікарку приватної клініки
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В Одесі викрили лікарку приватної лікарні, яка за 4500 доларів сприяла у звільненні з військової служби. Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Так, повідомлено про підозру лікарці-неврологу приватної клініки за фактом одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, лікарка обіцяла військовослужбовцю за винагороду «вирішити питання» щодо його звільнення зі служби за станом здоров'я.

Вона запевнила, що може вплинути на членів військово-лікарської комісії, створити необхідну історію хвороби та продовжити його стаціонарне лікування.

Лікарка оцінила свої «послуги» у 4500 доларів, вимагаючи передоплату в розмірі 3000 доларів, а решту суми планувала отримати після завершення лікування.

Її затримали у службовому кабінеті під час одержання першої частини хабаря.

Встановлюється повне коло учасників, причетних до схеми незаконного заробітку.

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