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Понад 130 політичних партій не подали звіти до НАЗК

19:52, 19 лютого 2025
НАЗК оприлюднило перелік політичних партій, які не подали свої звіти у визначений строк.
Понад 130 політичних партій не подали звіти до НАЗК
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10 лютого завершилася кампанія звітування для парламентських і непарламентських політичних партій за ІV квартал 2024 року. Понад 130 політичних партій не подали звіти до НАЗК за звітний період.

Відтак, Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило перелік політичних партій, які не подали свої звіти. Також винних осіб притягнуть до відповідальності, передбаченої законом.

За неподання звітів передбачена відповідальність згідно зі ст. 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Це, зокрема, накладення штрафу від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 5 100 до 6 800 грн.

З переліком політичних партій, які не подали (у т.ч. у визначений строк) звіти за IV квартал 2024 року можна ознайомитися за посиланням – тут.

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НАЗК партія

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