10 лютого завершилася кампанія звітування для парламентських і непарламентських політичних партій за ІV квартал 2024 року. Понад 130 політичних партій не подали звіти до НАЗК за звітний період.
Відтак, Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило перелік політичних партій, які не подали свої звіти. Також винних осіб притягнуть до відповідальності, передбаченої законом.
За неподання звітів передбачена відповідальність згідно зі ст. 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Це, зокрема, накладення штрафу від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 5 100 до 6 800 грн.
З переліком політичних партій, які не подали (у т.ч. у визначений строк) звіти за IV квартал 2024 року можна ознайомитися за посиланням – тут.
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