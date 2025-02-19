На Черкащині затримали медпрацівницю, яка за $7000 обіцяла військовослужбовцю оформлення інвалідності

За хабар зловмисниця обіцяла допомогти з оформленням групи інвалідності без будь-яких перешкод.

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На Черкащині поліцейські затримали лаборантку лікарні, де здійснює свою діяльність експертна команда з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК). Вона за $7000 обіцяла допомогти з оформленням групи інвалідності без будь-яких перешкод. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Правоохоронці задокументували отримання 29-річною лаборанткою від військовослужбовця неправомірної вигоди у сумі 7 000 доларів. За цю суму вона обіцяла чоловіку посприяти у безперешкодному оформленні групи інвалідності.

Поліцейські вилучили гроші та провели обшук під час якого, виявили медичну документацію, носії інформації та інші речові докази.

Правопорушницю затримали та повідомили їй про підозру. Зловмисниці загрожує до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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