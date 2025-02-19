Ексзаступника начальника Генштабу ЗСУ підозрюють у справі про розкрадання грошей при розробці системи «Дзвін»

Експосадовців ЗСУ підозрюють у розкраданні понад 246 мільйонів під час створення для ЗСУ системи «ДЗВІН».

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НАБУ і САП повідомляють про масштабне розслідування у сфері оборони щодо втрати державою 246 мільйонів гривень. Йдеться про розслідування щодо розробки автоматизованої системи Центру оперативного керівництва ЗСУ «ДЗВІН».

Як заявляють в НАБУ, серед підозрюваних:

колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант;

ексначальник військ зв’язку ЗСУ, генерал-майор;

ексначальник Управління розвитку автоматизації Генерального штабу ЗСУ, полковник;

директор приватного товариства – головний виконавець контракту.

Їхні дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України.

За даними слідства, у 2016 році Міністерство оборони уклало контракт на розробку системи з комерційною компанією, яка не мала досвіду створення програмного забезпечення.

За чотири роки розробки технічне завдання змінювали 13 разів, що дозволило збільшити вартість робіт на 300 мільйонів гривень. Без обґрунтування кількість дослідних зразків системи збільшили з 4 до 12, що спричинило додаткові витрати на коригування документації – 115 мільйонів гривень, вказують у НАБУ.

Як з’ясували НАБУ і САП, розроблена система зовсім не відповідала технічному завданню: від несумісності з протоколами НАТО до відсутності інтеграції з іншими військовими системами.

«Однак через фундаментальні помилки в архітектурі доопрацювання системи «ДЗВІН» є неможливим», - пояснють у Нацбюро.

Попри недоліки, наприкінці 2022 року система «ДЗВІН» була офіційно прийнята на озброєння ЗСУ. Також у 2024 році на «ДЗВІН» планували виділити додаткове фінансування.

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