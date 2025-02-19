Экс-заместителя начальника Генштаба ВСУ подозревают по делу о хищении денег при разработке системы «Дзвин»

Экс-должностных лиц ВСУ подозревают в хищении более 246 миллионов во время создания для ВСУ системы «Дзвин».

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НАБУ и САП сообщают о масштабном расследовании в сфере обороны по потере государством 246 миллионов гривен. Речь идет о расследовании разработки автоматизированной системы Центра оперативного руководства ВСУ «Дзвин».

Как заявляют в НАБУ, среди подозреваемых:

бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант;

экс-начальник войск связи ВСУ, генерал-майор;

экс-начальник Управления развития автоматизации Генерального штаба ВСУ, полковник;

директор частного общества – главный исполнитель контракта.

Их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

По данным следствия, в 2016 году Министерство обороны заключило контракт на разработку системы с коммерческой компанией, не имеющей опыта создания программного обеспечения.

За четыре года разработки техническая задача менялась 13 раз, что позволило увеличить стоимость работ на 300 миллионов гривен. Без обоснования количество опытных образцов системы увеличили с 4 до 12, что привело к дополнительным затратам на корректировку документации – 115 миллионов гривен, указывают в НАБУ.

Как выяснили НАБУ и САП, разработанная система совсем не соответствовала технической задаче: от несовместимости с протоколами НАТО до отсутствия интеграции с другими военными системами.

«Однако из-за фундаментальных ошибок в архитектуре доработки системы «Дзвин» являются невозможными», - объясняют в Нацбюро.

Несмотря на недостатки, в конце 2022 года система «Дзвин» была официально принята на вооружение ВСУ. Также в 2024 году на «Дзвин» планировали выделить дополнительное финансирование.

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