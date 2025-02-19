Посол Украины в США Оксана Маркарова: «Пункт из Плана победы Президента Зеленского относительно полезных ископаемых нашел очень позитивный отклик у Президента Трампа и наших партнеров»

Также Украина может, по словам Маркаровой, заинтересовать США агросектором, а дополнительные инвестиции могут существенно увеличить производство пищи.

Источник фото: VOA

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Одна из интересующих США в Украине сфер – это минералы и полезные ископаемые. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

«Украина владеет большими запасами минералов и полезных ископаемых. 117 из 120, которые используются в разных отраслях, есть в Украине. 22 из материалов, которые признаны критическими Минэнергетики США, также есть в Украине.

Именно этот пункт из Плана победы Президента Зеленского нашел очень позитивный отклик у Президента Трампа и наших партнеров.

И именно это мы сейчас активно обсуждаем с нашими американскими партнерами», - отметила Маркарова в ходе дискуссии на мероприятии «Украина меняет мир. Диалоги о возможностях» в режиме онлайн.

Кроме того, по ее словам, среди направлений, которыми Киев может заинтересовать Вашингтон, это агросектор.

«Наш агросектор и все, что связано с агро: семена, удобрения, техника, общие возможности в этих секторах. Даже во время войны мы продолжаем кормить более 400 млн человек по всему миру», - сказала Посол.

«Дополнительные инвестиции, новые технологии и рынки могут существенно увеличить производство пищи», - добавила Маркарова.

Также она отметила сферы цифровизации и IT-инноваций, где Украина достигла значительного прогресса и сектора обороны, особенно инновационную часть, которая может заинтересовать США.

Еще один элемент, которым Украина, по ее мнению, может заинтересовать США, являются потенциальные проекты добычи, хранения, транспортировки энергоресурсов.

Напомним, предложенная в Плане победы Владимира Зеленского и презентованная осенью 2024 года Байдену, Харрис и Трампу идея о разработке партнерами из США украинских полезных ископаемых была воплощена в проект соглашения, который, по словам Зеленского, не предусматривает гарантий безопасности.

Так, во время пресс-конференции 19 февраля президент Владимир Зеленский объяснил, что помешало подписанию соглашения с США.

«Документ был нечетким. Был ясен только в одном – 50% мы должны отдать от всего перечисленного в документе. Мы этого не боимся, и я готов к публичности этого документа. Я не думаю, что это поможет нашим отношениям. Я сказал министру финансов США – что этот документ не готов. Вне моих возможностей, вне моих полномочий... какая юрисдикция в Нью-Йорке. Потому я сказал, что там нет слова о гарантиях безопасности.

Уже на второй встрече с Вэнсом мы договорились, что там может быть что-нибудь о гарантиях безопасности.

Поэтому я сказал «давайте напишем проценты».

Давайте, что-то был какой-то позитив – вы напишете какие-то гарантии, а мы напишем какие-то проценты. Мне сказали – только 50%. Я тогда сказал «no». И пусть юристы работают дальше, значит что-то они не доработали. Я только «дисижнмейкер», я не работаю над деталями этого документа, пусть над деталями работают. Мы хотим гарантий безопасности в этом году, потому что мы хотим закончить войну в этом году», – отметил Зеленский.

Автор: Наталя Мамченко

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