Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Посол Украины в США Оксана Маркарова: «Пункт из Плана победы Президента Зеленского относительно полезных ископаемых нашел очень позитивный отклик у Президента Трампа и наших партнеров»

14:59, 19 февраля 2025
Также Украина может, по словам Маркаровой, заинтересовать США агросектором, а дополнительные инвестиции могут существенно увеличить производство пищи.
Посол Украины в США Оксана Маркарова: «Пункт из Плана победы Президента Зеленского относительно полезных ископаемых нашел очень позитивный отклик у Президента Трампа и наших партнеров»
Источник фото: VOA
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Одна из интересующих США в Украине сфер – это минералы и полезные ископаемые. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

«Украина владеет большими запасами минералов и полезных ископаемых. 117 из 120, которые используются в разных отраслях, есть в Украине. 22 из материалов, которые признаны критическими Минэнергетики США, также есть в Украине.

Именно этот пункт из Плана победы Президента Зеленского нашел очень позитивный отклик у Президента Трампа и наших партнеров.

И именно это мы сейчас активно обсуждаем с нашими американскими партнерами», - отметила Маркарова в ходе дискуссии на мероприятии «Украина меняет мир. Диалоги о возможностях» в режиме онлайн.

Кроме того, по ее словам, среди направлений, которыми Киев может заинтересовать Вашингтон, это агросектор.

«Наш агросектор и все, что связано с агро: семена, удобрения, техника, общие возможности в этих секторах. Даже во время войны мы продолжаем кормить более 400 млн человек по всему миру», - сказала Посол.

«Дополнительные инвестиции, новые технологии и рынки могут существенно увеличить производство пищи», - добавила Маркарова.

Также она отметила сферы цифровизации и IT-инноваций, где Украина достигла значительного прогресса и сектора обороны, особенно инновационную часть, которая может заинтересовать США.

Еще один элемент, которым Украина, по ее мнению, может заинтересовать США, являются потенциальные проекты добычи, хранения, транспортировки энергоресурсов.

Напомним, предложенная в Плане победы Владимира Зеленского и презентованная осенью 2024 года Байдену, Харрис и Трампу идея о разработке партнерами из США украинских полезных ископаемых была воплощена в проект соглашения, который, по словам Зеленского, не предусматривает гарантий безопасности.

Так, во время пресс-конференции 19 февраля президент Владимир Зеленский объяснил, что помешало подписанию соглашения с США.

«Документ был нечетким. Был ясен только в одном – 50% мы должны отдать от всего перечисленного в документе. Мы этого не боимся, и я готов к публичности этого документа. Я не думаю, что это поможет нашим отношениям. Я сказал министру финансов США – что этот документ не готов. Вне моих возможностей, вне моих полномочий... какая юрисдикция в Нью-Йорке. Потому я сказал, что там нет слова о гарантиях безопасности.

Уже на второй встрече с Вэнсом мы договорились, что там может быть что-нибудь о гарантиях безопасности.

Поэтому я сказал «давайте напишем проценты».

Давайте, что-то был какой-то позитив – вы напишете какие-то гарантии, а мы напишем какие-то проценты. Мне сказали – только 50%. Я тогда сказал «no». И пусть юристы работают дальше, значит что-то они не доработали. Я только «дисижнмейкер», я не работаю над деталями этого документа, пусть над деталями работают. Мы хотим гарантий безопасности в этом году, потому что мы хотим закончить войну в этом году», – отметил Зеленский.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Украина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Посол Украины в США Оксана Маркарова: «Пункт из Плана победы Президента Зеленского относительно полезных ископаемых нашел очень позитивный отклик у Президента Трампа и наших партнеров»

Также Украина может, по словам Маркаровой, заинтересовать США агросектором, а дополнительные инвестиции могут существенно увеличить производство пищи.

Через три года Украина может получить судебную систему, которая отвечает потребностям общества и учитывает интересы судей – Совет правосудия

Однако для этого нужно успешно выполнить 117 мероприятий в рамках процесса евроинтеграции.

Госдеп США предусмотрел на поддержку процедур Высшей квалификационной комиссии судей 1,75 млн долларов — данные Кабмина

Согласно плану закупки, на услуги международных и национальных экспертов и тренеров можно потратить 677,93 тысячи долларов, а на путешествия экспертов в пределах страны и за рубеж, в том числе гостиничные услуги, билеты на самолет, расходы на оформление визы, вид на жительство и медицинское страхование – 209,34 тысячи долларов.

Комитет согласовал законопроект о лишении свободы до 8 лет для членов ТЦК и ВЛК за незаконную мобилизацию

Законопроект предусматривает до 8 лет лишения свободы для членов ТЦК и ВЛК за нарушение порядка призыва, что привело к призыву не подлежащего ему гражданина или к незаконному освобождению гражданина от призыва.

Государственная судебная администрация объявила войну сексуальным домогательствам и гендерной дискриминации

В структуре ГСА появятся уполномоченные по борьбе со случаями сексуальных домогательств и проявлениями гендерной дискриминации, а также «Ящик доверия».

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валерій Давидюк
    Валерій Давидюк
    заступник голови Господарського суду Житомирської області
  • Олена Соколова
    Олена Соколова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Віталій Циктіч
    Віталій Циктіч
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва