Facebook вводит новую политику и удалит старые прямые трансляции пользователей

Facebook будет массово удалять старые прямые трансляции, но есть способ сохранить их.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Facebook будет удалять записи прямых трансляций, которые хранятся дольше 30 дней, начиная с 19 февраля. Об этом пишет The Verge.

Компания Meta говорит, что вносит изменения, потому что «большинство просмотров видео в прямом эфире происходит в течение первых нескольких недель после трансляции», а также чтобы «согласовать нашу политику хранения с отраслевыми стандартами и помочь обеспечить новейшие впечатления от живого видео для всех пользователей Facebook».

Все ранее записанные видео в прямом эфире, которые пользователи хранят более 30 дней, также будут удалены. Отмечено, что пользователи получат соответствующие уведомления по электронной почте и будут иметь 90 дней для загрузки или отправки видео. Facebook планирует удалять старые записи трансляций волнами в ближайшие месяцы.

Facebook имеет несколько инструментов для загрузки, чтобы сохранить видео по отдельности или одновременно.

После получения уведомления соцсети можно отправить запрос на выгрузку всех сохраненных видео в пределах предлагаемого диапазона дат.

Также можно перенести видео непосредственно в облачную службу как Dropbox или Google Drive.

Чтобы сохранить видео выборочно, следует перейти к журналу активности, применить фильтр «Ваши видео в прямом эфире», а затем выбрать даты, чтобы просмотреть, какие видео можно загрузить.

Можно осуществить загрузку и с вкладок «Видео» и «Вживую» непосредственно в своем профиле. Для этого следует выбрать нужное видео на странице, воспроизвести его в полноэкранном режиме, а затем выбрать «Загрузить видео» в меню с тремя точками.

Кроме того, пользователям будет доступна опция отложения выполнения запроса об удалении архива трансляций на шесть месяцев. Для этого нужно коснуться «Узнать больше» и выбрать «Отложить».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.