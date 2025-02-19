Через три года Украина может получить судебную систему, которая отвечает потребностям общества и учитывает интересы судей – Совет правосудия

Однако для этого нужно успешно выполнить 117 мероприятий в рамках процесса евроинтеграции.

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В Высшем совете правосудия рассказали, когда Украина сможет получить судебную власть европейского образца.

Как сообщил и. о. председателя Высшего совета правосудия Дмитрий Лукьянов, по меньшей мере, через три года в Украине уже может действовать «оптимизированная судебная система, которая отвечает потребностям общества и, безусловно, учитывает интересы судей».

Однако чтобы добиться такого результата, как отметил и. о. председателя ВСП, еще нужно много поработать.

Так, в течение трех лет Украина должна выполнить свои евроинтеграционные обязательства в сфере верховенства права и правосудия. В частности, речь идет о выполнении около 117 различных мероприятий, реализация которых в итоге может улучшить состояние судебной власти в Украине.

Напомним, что ранее в Высшем совете правосудия сообщили, что в настоящее время судебная власть не способны самостоятельно обеспечить свою независимость.

Автор: Вячеслав Хрипун

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