Через три роки Україна може отримати судову систему, яка відповідає потребам суспільства та враховує інтереси суддів – ВРП

Однак для цього потрібно вдало виконати 117 заходів у межах процесу євроінтеграції.

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У Вищій раді правосуддя розповіли, коли Україна зможе отримати судову владу європейського зразку.

Як повідомив в. о. голови Вищої ради правосуддя Дмитро Лук’янов, щонайменше через три роки в Україні вже може діяти «оптимізована судова система, яка відповідає потребам суспільства та безумовно враховує інтереси суддів».

Однак, щоб досягти такого результату, як зазначив в. о. голови ВРП, ще потрібно багато працювати.

Так, протягом трьох років Україна має виконати свої євроінтеграційні зобов’язання у сфері верховенства права та правосуддя. Зокрема, мова йде про виконання близько 117 різних заходів, реалізація яких у підсумку може покращити стан судової влади в Україні.

Нагадаємо, що раніше у Вищій раді правосуддя повідомили, що наразі судова влада не здатна самостійно забезпечити свою незалежність.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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