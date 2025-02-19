За 9 тисяч доларів обіцяв переправити військовозобов’язаного до Польщі через Білорусь — на Львівщині затримано організатора

Чоловіка мали привезти у готель на Рівненщині, а наступного дня супроводити до кордону.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Львівщині затримали 27-річного мешканця чоловіка, який за 9 тисяч доларів обіцяв переправити військовозобов’язаного до Польщі через Білорусь. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, підозрюваний за 9 тисяч доларів пообіцяв військовозобов’язаному влаштувати трансфер до країн Євросоюзу через Білорусь. Чоловіка мали привезти у готель на Рівненщині, а наступного дня супроводити до кордону.

Підозрюваний запевнив, що по той бік кордону зустрінуть іноземні прикордонники РБ і допоможуть дістатися до Польщі, де він зможе оформити «статус біженця». Для уникнення проблем на блокпостах, підозрюваний видав незаповнені повістки, які треба було пред’явити у разі перевірки.

Правоохоронці затримали цих осіб у порядку ст. 208 КПК України. Під час обшуків в автомобілі та помешканні підозрюваного виявили грошові кошти, виручені від протиправної діяльності, чорнові записи, засоби зв’язку та інші докази. Наразі йому обрано запобіжний захід. Встановлюється коло причетних до незаконної схеми осіб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.