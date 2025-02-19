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За 9 тисяч доларів обіцяв переправити військовозобов’язаного до Польщі через Білорусь — на Львівщині затримано організатора

18:40, 19 лютого 2025
Чоловіка мали привезти у готель на Рівненщині, а наступного дня супроводити до кордону.
За 9 тисяч доларів обіцяв переправити військовозобов’язаного до Польщі через Білорусь — на Львівщині затримано організатора
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На Львівщині затримали 27-річного мешканця чоловіка, який за 9 тисяч доларів обіцяв переправити військовозобов’язаного до Польщі через Білорусь. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, підозрюваний за 9 тисяч доларів пообіцяв військовозобов’язаному влаштувати трансфер до країн Євросоюзу через Білорусь. Чоловіка мали привезти у готель на Рівненщині, а наступного дня супроводити до кордону.

Підозрюваний запевнив, що по той бік кордону зустрінуть іноземні прикордонники РБ і допоможуть дістатися до Польщі, де він зможе оформити «статус біженця». Для уникнення проблем на блокпостах, підозрюваний видав незаповнені повістки, які треба було пред’явити у разі перевірки.

Правоохоронці затримали цих осіб у порядку ст. 208 КПК України. Під час обшуків в автомобілі та помешканні підозрюваного виявили грошові кошти, виручені від протиправної діяльності, чорнові записи, засоби зв’язку та інші докази. Наразі йому обрано запобіжний захід. Встановлюється коло причетних до незаконної схеми осіб.

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