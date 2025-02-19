За 9 тысяч долларов обещал переправить военнообязанного в Польшу через Беларусь — на Львовщине задержан организатор

. Мужчину должны были привезти в отель Ровенской области, а на следующий день сопроводить до границы.

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На Львовщине задержан 27-летний житель мужчины, который за 9 тысяч долларов обещал переправить военнообязанного в Польшу через Беларусь. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

По данным следствия, подозреваемый за 9 тысяч долларов пообещал военнообязанному устроить трансфер в страны Евросоюза через Беларусь. Мужчину должны были привезти в отель Ровенской области, а на следующий день сопроводить до границы.

Подозреваемый заверил, что по ту сторону границы встретят иностранные пограничники РБ и помогут добраться в Польшу, где он сможет оформить статус беженца. Во избежание проблем на блокпостах подозреваемый издал незаполненные повестки, которые нужно было предъявить в случае проверки.

Правоохранители задержали этих лиц в порядке ст. 208 УПК РФ. Во время обысков в автомобиле и помещении подозреваемого обнаружили денежные средства, вырученные от противоправной деятельности, черновые записи, средства связи и другие доказательства. В настоящее время ему избрана мера пресечения. Устанавливается круг причастных к незаконной схеме лиц.

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