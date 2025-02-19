В Польше убеждены, что граничащие с РФ страны не должны отправлять своих солдат в Украину

Министр обороны Польши заявил, что отправка войск в Украину для стран, граничащих с РФ, опасна из-за риска провокаций.

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Страны, граничащие с Россией, не должны принимать участие в возможной миротворческой миссии в Украине. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире Polsat News.

«Ни одна страна, граничащая с Россией, не должна быть вовлечена в такую ​​стабилизационную миссию, поскольку это может легко привести к провокациям», — сказал глава польского минобороны.

Он убежден, что отправка войск в Украину для стран, граничащих с РФ, опасна из-за риска провокаций.

Косиняк-Камыш указал, что на сегодняшний день «не существует коалиции ни одной страны, которая планировала бы ввести войска в Украину».

Польша, безусловно, не отправляет и не будет отправлять войска в Украину, я хочу это очень четко заявить. У нас есть другие задачи», – добавил министр.

Он добавил, что эта задача состоит в выполнении роли «логистического хаба для Украины, и, возможно, в будущем – инфраструктурного хаба, если миротворчество в стране будет обеспечено».

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