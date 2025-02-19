У Польщі переконані, що країни, які межують з РФ, не мають відправляти своїх солдатів до України

Міністр оборони Польщі заявив, що відправка військ в Україну для країн, які межують з РФ, є небезпечною через ризик провокацій.

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Країни, які межують з Росією, не мають долучатися до можливої миротворчої місії в Україні. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в ефірі Polsat News.

«Жодна країна, що межує з Росією, не повинна бути залучена в таку стабілізаційну місію, оскільки це може легко призвести до провокацій», — висловив думку очільник польського міноборони.

Він переконаний, що відправка військ в Україну для країн, які межують з РФ, є небезпечною через ризик провокацій.

Косіняк-Камиш вказав, що на сьогодні «не існує коаліції жодної країни, яка б планувала ввести війська в Україну».

«Польща, безумовно, не відправляє і не буде відправляти війська в Україну, я хочу це дуже чітко заявити. У нас є інші завдання», – додав міністр.

Він додав, що це завдання полягає у виконанні ролі «логістичного хабу для України, і, можливо, в майбутньому – інфраструктурного хабу, якщо миротворчість в країні буде забезпечена».

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