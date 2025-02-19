Украина хочет получить разрешение на производство ракет для системы Patriot — Владимир Зеленский

Владимир Зеленский сообщил о нехватке ракет для систем противовоздушной обороны и заявил о желании получить лицензию на собственное производство ракет для Patriot.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не хватает ракет к системам ПВО Patriot. Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции.

По словам Президента, Украина готова готовить своих людей и не нуждается непосредственно в иностранных войсках на своей территории. Однако для эффективной обороны важно получить лицензии на производство ракет для систем ПВО, таких как Patriot.

"Мы имеем своих людей, мы подготовим их, поэтому для нас это даже речь и не идет о войсках непосредственно в Украине. Но можно получить лицензии, даже не ракеты, а лицензии на производство ракет для систем ППУ Петриот. Я знаю, что мы каждый день считаем, я извиняюсь, когда 3-4-5 утра, когда командующий мне звонит по телефону и говорит мы возле этого города, я сейчас не хочу говорить, какой это город, но вот под этим городом у нас нет ракет для Patriot. Все мы исчерпали, я это понимаю. Я говорю, что происходит? Он говорит, что сейчас восемь ракет на приближении, но у нас нет ракет для Patriot. Я думаю, что это неправильно", – сказал Президент.

Зеленский отметил, что Украина нуждается в гарантиях безопасности и системе Patriot, ведь разговоры о помощи затягиваются. Он подчеркнул, что еще во время избирательной кампании обращался в США с просьбой разблокировать пакет помощи и помочь Украине даже если это не предполагает военной поддержки или НАТО.

"Это, собственно, те вещи, которые заставляют нервничать всех. И именно поэтому, когда мы говорим о чем-то таком великом, я говорил представителям Соединенных Штатов, что вы действительно можете предоставить с точки зрения гарантии безопасности. Вы не хотите присылать войска. Вы не хотите НАТО. Можем ли мы получить достаточно систем Patriot? Да, но сначала мы хотим, а потом завтра и так далее, послушайте, это такой длительный разговор, слишком длительный, и если действительно Президент Трамп на это рассчитывает, я это говорил с самого начала еще когда, еще во время избирательной кампании, я говорил, что мы рассчитываем на вашу политику, разблокируйте пакет, помогите нам", - добавил Президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.