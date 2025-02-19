Зеленский об обсуждении с США проекта соглашения по полезным ископаемым: «Я сказал – вы напишете какие-то гарантии, а мы напишем какие-то проценты»

Предложенная в Плане победы Владимира Зеленского и презентованная осенью 2024 года Байдену, Харрис и Трампу идея о разработке партнерами с США украинских полезных ископаемых была воплощена в проект соглашения, который, по словам Зеленского, не предусматривает гарантий безопасности.

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Как известно, один из пунктов Плана победы, который представил Президент Владимир Зеленский 16 октября 2024 года в парламенте, касался использования партнерами стратегического экономического потенциала Украины.

Как указал тогда Президент, «в Украине сосредоточены природные ресурсы и, в частности, критически важные металлы ценой в триллионы долларов США. Это, в частности, уран, титан, литий, графит и другие стратегически ценные ресурсы, которые усилят в глобальной конкуренции либо Россию и ее союзников, либо Украину и демократический мир».

Экономический пункт стратегии имел тайное приложение, которое передали партнерам.

До того, как публично презентовать этот план гражданам и народным депутатам в Верховной Раде в октябре, в конце сентября 2024 года Зеленский представил этот План победы в то время вице-президентке США Камале Харрис. Также 26 сентября Зеленский представил этот План в то время президенту США Джо Байдену.

27 сентября Владимир Зеленский показал этот план на тот момент кандидату в Президенты США Дональду Трампу. Тогда Financial Times в статье «Украина стремится привлечь Трампа природными ресурсами и предложениями о войсках» со ссылкой на источники среди украинских и европейских чиновников отметило, что Трамп назвал этот план «интересным».

Уже в начале февраля 2025 года Владимир Зеленский отметил, что «мы открыты для того, что полезные ископаемые могут быть разработаны с нашими партнерами. Я об этом говорил еще в сентябре, когда у нас была встреча с президентом Трампом в Нью-Йорке. Я сказал ему: мы будем открыты. Мы открыты для того, чтобы заходили инвестиции американских компаний».

Однако после того, как Киев посетил министр финансов США Скотт Бессент и передал проект соглашения о полезных ископаемых, Зеленский отметил, что чиновники должны его «дополнительно изучить».

«Мы сделаем все, чтобы быстро подписать этот документ. Потому что мы из США являемся стратегическими партнерами. Возможно, мы успеем сделать это до Мюнхенской конференции. Я со своей стороны сделаю все, чтобы наша команда быстрее изучила этот документ и была возможность зафиксировать эти договоренности уже в Мюнхене», добавил Владимир Зеленский.

Впрочем, во время встречи на Мюнхенской конференции безопасности делегации Украины и США стало известно, что проект соглашения подписан не будет. Впоследствии вице-премьер Ольга Стефанишина указала, что по проекту соглашения продолжается обсуждение и ожидается, что «оно будет подписано».

При этом перед Мюнхенской конференцией безопасности в иностранных медиа появилась статья премьер-министра Дениса Шмыгаля, в которой предложение разрабатывать полезные ископаемые Украины было адресовано уже Европейскому Союзу.

В ходе пресс-конференции 19 февраля Президент Владимир Зеленский объяснил, что помешало подписанию соглашения с США.

«Документ был нечетким. Был ясен только в одном – 50% мы должны отдать от всего перечисленного в документе. Мы этого не боимся, и я готов к публичности этого документа. Я не думаю, что это поможет нашим отношениям. Я сказал министру финансов США – что этот документ не готов. Вне моих возможностей, вне моих полномочий... какая юрисдикция в Нью-Йорке. Потому я сказал, что там нет слова о гарантиях безопасности.

Уже на второй встрече с Вэнсом мы договорились, что там может быть что-нибудь о гарантиях безопасности.

Поэтому я сказал «давайте напишем проценты».

Давайте, что-то был какой-то позитив – вы напишете какие-то гарантии, а мы напишем какие-то проценты. Мне сказали – только 50%. Я тогда сказал «no». И пусть юристы работают дальше, значит что-то они не доработали. Я только «дисижнмейкер», я не работаю над деталями этого документа, пусть над деталями работают. Мы хотим гарантий безопасности в этом году, потому что мы хотим закончить войну в этом году», – отметил Зеленский.

Ранее украинский президент в интервью Reuters сказал, что менее 20% украинских минеральных ресурсов находятся под российской оккупацией, в том числе около половины запасов редкоземельных металлов.

На карте, которую Зеленский показал журналистам, были отмечены многочисленные месторождения полезных ископаемых, в том числе редкоземельных элементов, титана и урана. Президент подчеркнул, что Украина владеет крупнейшими в Европе запасами титана, который используется в авиационной и космической отраслях, а также урана, что важно для ядерной энергетики.

Кроме того, Киев и Белый дом обсуждают возможность использования украинских подземных хранилищ для хранения сжиженного американского газа (СПГ).

«Я знаю, что администрация Трампа в этом очень заинтересована… Мы готовы и хотим иметь контракты на поставку СПГ в Украине. И, конечно, мы будем хабом для всей Европы», – отметил Зеленский.

Автор: Наталя Мамченко

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