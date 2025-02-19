Зеленський про обговорення з США проекту угоди щодо корисних копалин: «Я сказав – ви напишете якісь гарантії, а ми напишемо якісь відсотки»

Запропонована у Плані перемоги Володимира Зеленського і презентована восени 2024 року Байдену, Гарріс та Трампу ідея про розробку партнерами з США українських корисних копалин врешті була втілена у проект угоди, який, за словами Зеленського, не передбачає гарантій безпеки.

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Як відомо, один з пунктів Плану перемоги, який презентував Президент Володимир Зеленський 16 жовтня 2024 року у парламенті, стосувався використання партнерами стратегічного економічного потенціалу України.

Як вказав тоді Президент, «в Україні зосереджені природні ресурси, і зокрема критично важливі метали ціною в трильйони доларів США. Це, зокрема, уран, титан, літій, графіт та інші стратегічно цінні ресурси, які посилять у глобальній конкуренції або Росію та її союзників, або Україну та демократичний світ».

Економічний пункт стратегії мав таємний додаток, який передали партнерам.

До того, як публічно презентувати цей план – громадянам та народним депутатам у Верховній Раді у жовтні, наприкінці вересня 2024 року Зеленський представив цей План перемоги на той час віце-президентці США Камалі Гарріс. Також 26 вересня Зеленський представив цей План на той час Президенту США Джо Байдену.

27 вересня Володимир Зеленський показав цей план на той час кандидату в Президенти США Дональду Трампу. Тоді Financial Times у статті «Україна прагне залучити Трампа природними ресурсами та пропозиціями про війська» з посиланням на джерела серед українських та європейських посадовців зазначило, що Трамп назвав цей план «цікавим».

Вже на початку лютого 2025 року Володимир Зеленський зауважив, що «ми відкриті до того, що корисні копалини може бути розроблено з нашими партнерами. Я про це говорив ще у вересні, коли у нас була зустріч з президентом Трампом у Нью-Йорку. Я йому казав: Ми будемо відкриті. Ми відкриті, щоб заходили інвестиції американських компаній».

Однак після того, як до Києва завітав міністр фінансів США Скотт Бессент і передав проект угоди про корисні копалини, Зеленський зазначив, що урядовці мають його «додатково вивчити».

«Ми зробимо все, щоб швидко підписати цей документ. Бо ми з США є стратегічними партнерами. Можливо, ми встигнемо це зробити до Мюнхенської конференції. Я зі свого боку зроблю все, щоб наша команда швидше вивчила цей документ, і була можливість зафіксувати ці домовленості вже у Мюнхені», додав Володимир Зеленський.

Втім, під час зустрічі на Мюнхенській безпековій конференції делегації України та США стало відомо, що проект угоди підписано не буде. Згодом віце-прем’єрка Ольга Стефанішина вказала, що стосовно проекту угоди триває обговорення і очікується, що «вона буде підписана».

При цьому перед Мюнхенською безпековою конференцію в іноземних медіа з’явилася стаття прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, в якій пропозиція розробляти корисні копалини України була адресована вже Європейському Союзу.

Під час прес-конференції 19 лютого Президент Володимир Зеленський пояснив, що завадило підписанню угоди зі США.

«Документ був нечітким. Був чіткий тільки в одному – 50% ми повинні віддати від усього перерахованого у документі. Ми цього не боїмося, і я готовий до публічності цього документу. Я не думаю, що це допоможе нашим відносинам. Я сказав міністру фінансів США – що цей документ неготовий. Поза моїх можливостей, поза моїх повноважень.. яка юрисдикція у Нью-Йорку. Тому я сказав, що там немає слова про гарантії безпеки.

Вже на другій зустрічі з Венсом ми домовилися, що там може бути щось про гарантії безпеки.

Тому я сказав «давайте напишемо відсотки».

Давайте, щось був якийсь позитив – ви напишете якісь гарантії, а ми напишемо якісь відсотки. Мені сказали – тільки 50%. Я тоді сказав «no». І нехай юристи працюють далі, значить, щось вони не допрацювали. Я тільки «дісіжнмейкер», я не працюю над деталями цього документу, нехай над деталями працюють. Ми хочемо гарантій безпеки в цьому році, бо ми хочемо закінчити війну в цьому році», зазначив Зеленський.

Раніше український президент в інтерв’ю Reuters сказав, що менше 20% українських мінеральних ресурсів наразі перебувають під російською окупацією, зокрема близько половини запасів рідкісноземельних металів.

На карті, яку Зеленський показав журналістам, були позначені численні родовища корисних копалин, зокрема рідкісноземельних елементів, титану та урану. Президент наголосив, що Україна володіє найбільшими в Європі запасами титану, який використовується в авіаційній та космічній галузях, а також урану, що є важливим для ядерної енергетики.

Крім того, Київ та Білий дім обговорюють можливість використання українських підземних сховищ для зберігання американського зрідженого газу (СПГ).

«Я знаю, що адміністрація Трампа в цьому дуже зацікавлена… Ми готові й хочемо мати контракти на постачання СПГ в Україну. І, звичайно, ми будемо хабом для всієї Європи», — зазначив Зеленський.

Автор: Наталя Мамченко

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