Facebook впроваджує нову політику і видалить старі прямі трансляції користувачів

Facebook буде масово видаляти старі прямі трансляції, але є спосіб їх зберегти.

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Facebook буде видаляти записи прямих трансляцій, що зберігаються довше 30 днів, починаючи з 19 лютого. Про це пише The Verge.

Компанія Meta каже, що вносить зміни, тому що «більшість переглядів відео в прямому ефірі відбувається протягом перших кількох тижнів після трансляції», а також щоб «узгодити нашу політику зберігання з галузевими стандартами та допомогти забезпечити найновіші враження від живого відео для всіх користувачів Facebook».

Усі раніше записані відео в прямому ефірі, які користувачі зберігають понад 30 днів, також буде видалено. Зазначено, що користувачі отримуватимуть відповідні сповіщення на електронну пошту та матимуть 90 днів, щоб завантажити або переслати відео. Facebook планує видаляти старі записи трансляцій хвилями протягом найближчих місяців.

Facebook має кілька інструментів для завантаження, щоб зберегти відео окремо або одночасно.

Після отримання сповіщення від соцмережі можна надіслати запит на вивантаження всіх збережених відео у межах запропонованого діапазону дат.

Також можна перенести відео безпосередньо в хмарну службу, як Dropbox або Google Drive.

Щоб зберігати відео вибірково, слід перейти до журналу активності, застосувати фільтр «Ваші відео в прямому ефірі», а потім вибрати дати, щоб переглянути, які відео можна завантажити.

Можна здійснити завантаження й з вкладок «Відео» та «Наживо» безпосередньо у своєму профілі. Для цього слід вибрати потрібне відео на сторінці, відтворити його в повноекранному режимі, а потім вибрати «Завантажити відео» в меню з трьома крапками.

Крім того користувачам буде доступна опція відкладення виконання запиту про видалення архіву трансляцій на шість місяців. Для цього потрібно торкнутися «Дізнатися більше» та вибрати «Відкласти».

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