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Посол України у США Оксана Маркарова: «Пункт з Плану перемоги Президента Зеленського щодо корисних копалин знайшов дуже позитивний відгук у Президента Трампа і наших партнерів»

14:59, 19 лютого 2025
Також Україна може, за словами Маркарової, зацікавити США агросектором, а додаткові інвестиції можуть суттєво збільшити виробництво їжі.
Посол України у США Оксана Маркарова: «Пункт з Плану перемоги Президента Зеленського щодо корисних копалин знайшов дуже позитивний відгук у Президента Трампа і наших партнерів»
Джерело фото: VOA
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Одна зі сфер, що цікавить США в Україні – це мінерали та корисні копалини. Про це заявила Посол України у США Оксана Маркарова.

«Україна володіє великими запасами мінералів та корисних копалин. 117 зі 120, які використовуються в різних галузях, є в Україні. 22 з тих матеріалів, які визнані критичними Міненергетики США, також є в Україні.

Саме цей пункт з Плану перемоги Президента Зеленського знайшов дуже позитивний відгук у Президента Трампа і наших партнерів.

І саме це ми зараз активно обговорюємо з нашими американськими партнерами», - зазначила Маркарова під час дискусії на заході «Україна змінює світ. Діалоги про можливості» в режимі онлайн.

Крім того, за її словами, серед напрямків, якими Київ може зацікавити Вашингтон, це агросектор.

«Наш агросектор і все що пов'язано з агро: насіння, добрива, техніка, спільні можливості в цих секторах. Навіть під час війни ми продовжуємо годувати понад 400 млн людей в усьому світі», - сказала Посол.

«Додаткові інвестиції, нові технології і ринки можуть суттєво збільшити виробництво їжі», - додала Маркарова.

Також вона зазначила сфери цифровізації та IT-інновацій, де Україна досягла значного прогресу та сектор оборони, особливо інноваційну частину, що може зацікавити США.

Ще один елемент, яким Україна, на її думку, може зацікавити США, є потенційні проекти видобутку, зберігання, транспортування енергоресурсів.

Нагадаємо, запропонована у Плані перемоги Володимира Зеленського і презентована восени 2024 року Байдену, Гарріс та Трампу ідея про розробку партнерами з США українських корисних копалин врешті була втілена у проект угоди, який, за словами Зеленського, не передбачає гарантій безпеки.

Так, під час прес-конференції 19 лютого Президент Володимир Зеленський пояснив, що завадило підписанню угоди зі США.

«Документ був нечітким. Був чіткий тільки в одному – 50% ми повинні віддати від усього перерахованого у документі. Ми цього не боїмося, і я готовий до публічності цього документу. Я не думаю, що це допоможе нашим відносинам. Я сказав міністру фінансів США – що цей документ неготовий. Поза моїх можливостей, поза моїх повноважень.. яка юрисдикція у Нью-Йорку. Тому я сказав, що там немає слова про гарантії безпеки.

Вже на другій зустрічі з Венсом ми домовилися, що там може бути щось про гарантії безпеки.

Тому я сказав «давайте напишемо відсотки».

Давайте, щось був якийсь позитив – ви напишете якісь гарантії, а ми напишемо якісь відсотки. Мені сказали – тільки 50%. Я тоді сказав «no». І нехай юристи працюють далі, значить, щось вони не допрацювали. Я тільки «дісіжнмейкер», я не працюю над деталями цього документу, нехай над деталями працюють. Ми хочемо гарантій безпеки в цьому році, бо ми хочемо закінчити війну в цьому році», зазначив Зеленський.

Автор: Наталя Мамченко

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США Україна

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Посол України у США Оксана Маркарова: «Пункт з Плану перемоги Президента Зеленського щодо корисних копалин знайшов дуже позитивний відгук у Президента Трампа і наших партнерів»

Також Україна може, за словами Маркарової, зацікавити США агросектором, а додаткові інвестиції можуть суттєво збільшити виробництво їжі.

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