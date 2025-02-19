В Черкасской области задержали медработницу, которая за $7000 обещала военнослужащему оформление инвалидности

За взятку злоумышленница обещала помочь с оформлением группы инвалидности без каких-либо препятствий.

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В Черкасской области полицейские задержали лаборантку больницы, где осуществляет свою деятельность экспертная команда по оценке повседневного функционирования личности (бывшая МСЭК). Она за $7000 обещала помочь с оформлением группы инвалидности без каких-либо препятствий. Об этом сообщила Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Правоохранители задокументировали получение 29-летней лаборанткой от военнослужащего неправомерной выгоды на сумму 7 000 долларов. За эту сумму она обещала мужчине помочь в беспрепятственном оформлении группы инвалидности.

Полицейские изъяли деньги и провели обыск, обнаружили медицинскую документацию, носители информации и другие вещественные доказательства.

Правонарушительницу задержали и сообщили ей о подозрении. Злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

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