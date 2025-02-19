НАПК обнародовало перечень политических партий, которые не подали свои отчеты в определенный срок.

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10 февраля завершилась кампания отчетности для парламентских и непарламентских политических партий за IV квартал 2024 года. Более 130 политических партий не подали отчеты в НАПК за отчетный период.

Следовательно, Национальное агентство по предотвращению коррупции обнародовало перечень политических партий, которые не представили свои отчеты. Также виновные лица будут привлечены к ответственности, предусмотренной законом.

За непредставление отчетов предусмотрена ответственность согласно ст. 212-21 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Это, в частности, наложение штрафа от 300 до 400 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 5 100 до 6 800 грн.

С перечнем политических партий, которые не представили (в т.ч. в определенный срок) отчеты за IV квартал 2024 года можно ознакомиться по ссылке – здесь.

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