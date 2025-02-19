4500 долларов за содействие в увольнении с военной службы – в Одессе разоблачили врача частной клиники

Женщина заверила военнослужащего, что за вознаграждение может повлиять на членов ВЛК.

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В Одессе разоблачили врача частной больницы, которая за 4500 долларов способствовала в увольнении с военной службы. Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Так, сообщено о подозрении врачу-неврологу частной клиники по факту получения неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

По данным следствия, врач обещала военнослужащему за вознаграждение «решить вопрос» по его увольнению со службы по состоянию здоровья.

Она заверила, что может повлиять на членов военно-врачебной комиссии, создать необходимую историю болезни и продолжить его стационарное лечение.

Врач оценила свои «услуги» в 4500 долларов, требуя предоплату в размере 3000 долларов, а остальную сумму планировала получить после завершения лечения.

Ее задержали в служебном кабинете при получении первой части взятки.

Устанавливается полный круг участников, причастных к схеме незаконного заработка.

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