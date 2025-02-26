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Минздрав договорился с производителями о снижении цен еще на более чем 100 препаратов – список

10:08, 26 февраля 2025
Опубликован список препаратов, на которые снизят цены.
Минздрав договорился с производителями о снижении цен еще на более чем 100 препаратов – список
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Украинские производители снизят цены еще на более чем 100 медпрепаратов. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Среди препаратов – обезболивающие, сорбенты, антациды, человеческие иммуноглобулины, антибиотики, анестетики, противоэпилептические лекарственные средства, противокашлевые, жаропонижающие, лекарства, применяемые для регуляции артериального давления, витамины и микроэлементы.

Договоренности о том, что производители сформируют такие списки, были достигнуты на прошлой неделе.

Как указывается, тогда участники обсудили реализацию пошагового плана по снижению цен на лекарственные средства, которые не входят в список 100 самых популярных.

Напомним, что Кабмин установил размеры надбавок на лекарства в аптеках с 1 марта.

Также Министерство здравоохранения Украины обнародовало список наиболее популярных лекарственных средств, цены на которые будут снижены на 30% с 1 марта 2025 года.

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