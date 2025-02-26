Зеленский может встретиться с Трампом 28 февраля в США для подписания соглашения о полезных ископаемых

Владимир Зеленский намерен посетить Вашингтон 28 февраля для встречи с Дональдом Трампом.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, прибудет в Вашингтон 28 февраля для личной встречи. По его словам, во время переговоров может быть подписано соглашение по добыче полезных ископаемых.

«Я слышал, что [Зеленский] приезжает в пятницу, конечно, я не против, если он захочет, и он хотел бы подписать ее вместе со мной. И я понимаю, что это большое дело, очень большое дело», — сказал Трамп в Овальном кабинете, отвечая на вопрос о соглашении по добыче полезных ископаемых.

Агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что визит состоится после согласования официальными лицами условий проекта соглашения по добыче полезных ископаемых.

Как мы писали, Дональд Трамп заявил, что Украина получит от соглашения о полезных ископаемых «право воевать дальше» и «много вооружений и военной техники». Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов, что Украина получит от соглашения.

Трамп ответил: «350 миллиардов долларов и много оборудования, военной техники и право дальше воевать».

В то же время, по его словам, соглашение с Украиной якобы может быть «соглашением на триллион долларов».

Также он добавил, что США рассмотрят вопрос будущей безопасности Украины «позже».

«Я говорил об этом с Россией. Казалось, у них с этим не было проблем. Поэтому я думаю, что они понимают… как только мы это сделаем, они не вернутся», — сказал президент США.

На вопрос журналистов, как долго Украина будет снабжена оборудованием и боеприпасами, Трамп отметил, что «это может продолжаться некоторое время».

«Возможно, пока мы не достигнем соглашения с Россией. Нам нужно договориться с Россией, иначе это будет продолжаться. …Но теперь мы вернем наши деньги в том или ином виде», - заявил он и указал, что за военную поддержку в будущем, в рамках мирного соглашения, будет в основном ответственная Европа.

Напомним, Кабинет Министров Украины 26 февраля может рекомендовать подписать соглашение о полезных ископаемых.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», команды Украины и США находятся на завершающей стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых - заявила Ольга Стефанишина.

Кроме того, украинские военные могут заменить собой 65 тысяч военнослужащих США, которые расположены в ЕС. Кроме того, Европа может создать совместное предприятие с Украиной для разработки украинских ископаемых. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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