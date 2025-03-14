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Договор по осуществлению родительских прав и исполнению обязанностей тем, кто проживает отдельно — особенности заключения

17:28, 14 марта 2025
Такой документ заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.
Договор по осуществлению родительских прав и исполнению обязанностей тем, кто проживает отдельно — особенности заключения
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Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции разъяснило особенности заключения договора о осуществлении родительских прав и выполнении обязанностей тем, кто проживает отдельно.

Так, свобода договора, которая гарантируется украинским законодательством, позволяет закреплять на бумаге договоренности даже между членами семьи.

Родители имеют право подписать договор о осуществлении родительских прав и выполнении обязанностей тем из них, кто проживает отдельно от ребенка. Такой документ заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. Его основными условиями могут быть пункты о:

  • порядке и уровне заботы о ребенке, в частности его здоровье;
  • участии в обеспечении достаточного уровня образования;
  • графиках и порядке встреч с ребенком, как по предварительной договоренности, так и внепланово;
  • необходимости уведомления родителя, проживающего отдельно, о смене места жительства ребенка, его новом адресе и номере телефона и др.

В Минюсте добавили, что родитель, проживающий с ребенком, в случае уклонения от выполнения договора обязан возместить материальный и моральный ущерб, причиненный другому родителю.

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