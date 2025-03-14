Договор по осуществлению родительских прав и исполнению обязанностей тем, кто проживает отдельно — особенности заключения

Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции разъяснило особенности заключения договора о осуществлении родительских прав и выполнении обязанностей тем, кто проживает отдельно.
Так, свобода договора, которая гарантируется украинским законодательством, позволяет закреплять на бумаге договоренности даже между членами семьи.
Родители имеют право подписать договор о осуществлении родительских прав и выполнении обязанностей тем из них, кто проживает отдельно от ребенка. Такой документ заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. Его основными условиями могут быть пункты о:
В Минюсте добавили, что родитель, проживающий с ребенком, в случае уклонения от выполнения договора обязан возместить материальный и моральный ущерб, причиненный другому родителю.
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