Не выполнено каждое четвертое задание – Гетманцев прокомментировал отчет о выполнении Национальной стратегии доходов

Операционный план реализации Нацстратегии доходов в целом предусматривает выполнение 207 индикаторов к 2030 году.

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Министерство финансов обнародовало Отчет о состоянии выполнения Национальной стратегии доходов в 2024 году. Несмотря на то, что первый положительный момент – это само появление такого отчета, к сожалению, не выполнено 21 задание, предусмотренное на отчетный период, или, по сути, каждое четвертое, сообщил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«В Украине, к сожалению, давно сложилась и на протяжении многих лет поддерживается устойчивая практика «программотворчества», когда министерства и ведомства инициировали разработку и принятие сотен масштабных программных документов – Национальных стратегий, национальных, государственных и отраслевых целевых программ и других подобных документов. Нередко в них закладывались откровенно недостижимые показатели или космические вещи (например, запуск через территорию Украины нескольких гиперлупов, если кто-то еще о таком помнит), нередко – не согласованные с другими программными документами цели, установки и параметры. Через год-два после принятия документа, после того как исчерпывался потенциал проведения круглых столов и тематических конференций, в том числе с привлечением на эти пиар-мероприятия средств партнеров, о программах постепенно забывали – при этом не только в части отчетности о том, что на самом деле сделано или достигнуто, но и собственно о самом их выполнении. Когда срок реализации программного документа подходил к концу – о нем либо «забывали», либо в лучшем случае – косметически обновляли, тихонько добавляя 1-2-3 года на выполнение невыполненного», – объяснил Гетманцев.

Следовательно, по словам депутата, сам Отчет о результатах первого года реализации НСД является хорошим сигналом, что этот документ – не в «стол». В то же время Гетманцев подчеркивает, что эта стратегия – элемент обязательств в рамках сотрудничества с МВФ.

Второй положительный момент, указывает глава парламентского Комитета по вопросам финансов, заключается в том, что действительно сделано много полезного для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности, совершенствования процессов налогового и таможенного администрирования, адаптации национального налогового и таможенного законодательства Украины к законодательству ЕС, цифровизации и автоматизации, совершенствования системы управления рисками, взаимодействия с международными партнерами, институционного развития, и это заслуживает поддержки и благодарности.

«Но… снова возвращаюсь к вопросу качества государственного управления. На 2024 год в рамках НСД было запланировано выполнение 85 мероприятий. Из предусмотренного на отчетный период выполнено 64 + еще 4 мероприятия выполнены заранее. Не выполнено – 21 задание, или по сути каждое четвертое», – отметил Гетманцев.

В то же время он подчеркивает, что:

документ принимался не в первые месяцы, а в конце второго года полномасштабной войны, и все органы уже понимали, в каких условиях ведется сейчас работа, какие административные, финансовые, кадровые и другие возможности и способности есть в их распоряжении;

план-график реализации документа не был навязан нам кем-то извне, содержание, объемы задач и сроки выполнения разрабатывали сами органы, причастные к реализации НСД.

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