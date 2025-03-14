В ЕС предлагают создать фонд в размере до 40 млрд евро для военной помощи Украине

Евросоюз намерен создать фонд военной помощи Украине в размере 20-40 млрд евро, чтобы избежать вето со стороны Венгрии.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Евросоюз предложил создать фонд военной помощи Украине в размере 20-40 млрд евро на основе добровольного участия во избежание вето со стороны Венгрии. Об этом сообщает Euractiv.

В проекте предложения говорится, что странам блока "рекомендуется оказать военную поддержку Украине в 2025 году на сумму не менее 20 млрд евро и потенциально довести ее до 40 млрд евро в зависимости от потребностей Украины".

В качестве первого шага лидеры должны договориться о выделении 5 млрд. евро на закупку 2 миллионов единиц крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов.

При этом, как отмечается, каждая страна будет участвовать в деятельности фонда в соответствии со своим "экономическим весом".

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.