Бессарабский рынок в Киеве закроют на две недели — в КГГА назвали причину

С 17 марта Бессарабский рынок временно будет закрыт для проверки состояния перекрытия и подготовки к реставрации.

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В Киеве с 17 марта Бессарабский рынок временно приостановит работу на две недели. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

В течение этого времени планируется обследование технического состояния плиты перекрытия торгового зала.

«На рынке проведут инструментальные исследования с устройством шурфов и зондов для определения технического состояния плиты перекрытия. К обследованию привлекут специалистов, в частности из Научно-исследовательского института строительных конструкций. Работы выполнят за счет собственных средств КП «Бессарабский рынок», — отметили в КГГА.

Окончательные результаты исследования и рекомендации по дальнейшим действиям подготовят в течение одного месяца. На основании этого обследования будет принято решение о первоочередных мерах по реставрации.

После проведения обследования работа рынка должна быть возобновлена.

В КГГА подчеркнули, что такие работы не противоречат требованиям Закона Украины «О охране культурного наследия» и направлены на сохранение исторического памятника национального значения.