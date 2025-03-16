Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Кабмін вніс зміни до Правил перетинання державного кордону, повернувши заборону виїзду для посадовців

16:00, 16 березня 2025
Уряд протягом тижня прибрав та потім повернув до правил перетину кордону норму про заборону виїзду посадовців.
Кабмін вніс зміни до Правил перетинання державного кордону, повернувши заборону виїзду для посадовців
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін настільки часто вносить зміни до Правил перетинання державного кордону, що їх навіть не встигають відобразити у офіційній версії правил у базі «Законодавство України» на сайті Верховної Ради.

Станом на 14 березня на сайті парламенту пункт 2-6 Правил звучить так: «У разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану право на перетин державного кордону, крім осіб, зазначених у пунктах 2-1 та 2-2 цих Правил, також мають інші військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Ця норма не поширюється на осіб, визначених в абзацах другому і третьому частини третьої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а також пункті 2-14 цих Правил».

Нагадаємо, що пункт 2-14 правил стосується заборони виїзду для посадовців (суддів, депутатів, прокурорів тощо).

Однак нещодавно, 7 березня, Кабмін прийняв постанову 282, якою виклав цей пункт 2-6 в зовсім новій редакції. При цьому з нього «випала» заборона виїзду для посадовців.

Відповідно до неї право на «перетин державного кордону, крім осіб, зазначених у пунктах 2-1 та 2-2 цих Правил, також мають інші військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації».

Далі кабмін встановив, що військовозобов’язані, які не підлягають призову, з числа осіб, зазначених у пунктах 3—5 ч. 3 статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», мають право перетинати державний кордон за наявності довідки про надання відстрочки за формою згідно з додатком 6 до Порядку проведення призову, затвердженого постановою КМУ від 16 травня 2024 р. № 560, чи інформації у військово-обліковому документі про відстрочку або за наявності певних документів (повний перелік у постанові).

Однак 13 березня Кабмін знов вніс до цього пункту зміни. Так, постановою №285 пункт 2-6 доповнено новою нормою.

Тепер він буде звучати так:

У разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану право на перетин державного кордону, крім осіб, зазначених у пунктах 2-1 та 2-2 цих Правил, також мають інші військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Ця норма не поширюється на осіб, визначених в пунктах 1 і 2 частини третьої статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а також пункті 2-14 цих Правил.

Таким чином, Кабмін фактично повернув попередню заборону, уточнивши, що право на виїзд не мають здобувачі освіти, наукові і науково-педагогічні працівники, а також посадовці та чиновники, визначені у пункті 2-14 Правил перетинання кордону (судді, прокурори, керівники інших державних органів та їх заступники, депутати місцевих рад тощо).

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України кордон перетин кордону

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вказав, що відсутність зареєстрованого електронного кабінету у суб’єкта владних повноважень не є поважною причиною для пропуску строку оскарження

Верховний Суд залишив без змін ухвалу про відмову у відкритті апеляційного провадження у зв’язку з пропуском процесуального строку через несвоєчасну реєстрацію електронного кабінету суб’єктом владних повноважень.

Депутати зареєстрували законопроект про спілкування українською та мовами країн ЄС на перервах та у кімнатах викладачів у школах та університетах

Олександр Корнієнко, Наталія Піпа, Сергій Бабак разом з колегами зареєстрували новий законопроект стосовно спілкування українською мовою та мовами країн ЄС на перервах у школах та закладах вищої освіти, в учительських кімнатах, на території закладу освіти після занять.

РНБО пропонують доручити вести перелік держав-спонсорів тероризму – Рада розгляне законопроект про обмеження юрисдикційного імунітету іноземних держав

Законопроектом про межі юрисдикційного імунітету іноземних держав пропонується розширити повноваження РНБО, яка зможе включати і виключати держави з переліку спонсорів тероризму.

Сама лише відмова від отримання повістки не є порушенням законодавства про мобілізацію — апеляційний суд скасував штраф ТЦК

Також суд апеляційної інстанції додатково звернув увагу на неможливість встановити вид повістки, на відмову від отримання якої вказував ТЦК, оскільки норми чинного законодавства не містять визначення такого виду повістки як «бойова».

В Європарламенті заявили, що корупційний скандал із підкупом європарламентарів викриває провал європейських інституцій у забезпеченні доброчесності

Голову Європарламенту Роберту Мецолу звинуватили в тому, що вона не провела реформи, щоб позбутися непрозорості, яка сприяє хабарництву в структурах Євросоюзу.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Ванівський
    Юрій Ванівський
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Олена Павленко
    Олена Павленко
    суддя Подільського районного суду міста Києва