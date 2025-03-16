Кабмін вніс зміни до Правил перетинання державного кордону, повернувши заборону виїзду для посадовців

Уряд протягом тижня прибрав та потім повернув до правил перетину кордону норму про заборону виїзду посадовців.

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Кабмін настільки часто вносить зміни до Правил перетинання державного кордону, що їх навіть не встигають відобразити у офіційній версії правил у базі «Законодавство України» на сайті Верховної Ради.

Станом на 14 березня на сайті парламенту пункт 2-6 Правил звучить так: «У разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану право на перетин державного кордону, крім осіб, зазначених у пунктах 2-1 та 2-2 цих Правил, також мають інші військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Ця норма не поширюється на осіб, визначених в абзацах другому і третьому частини третьої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а також пункті 2-14 цих Правил».

Нагадаємо, що пункт 2-14 правил стосується заборони виїзду для посадовців (суддів, депутатів, прокурорів тощо).

Однак нещодавно, 7 березня, Кабмін прийняв постанову 282, якою виклав цей пункт 2-6 в зовсім новій редакції. При цьому з нього «випала» заборона виїзду для посадовців.

Відповідно до неї право на «перетин державного кордону, крім осіб, зазначених у пунктах 2-1 та 2-2 цих Правил, також мають інші військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації».

Далі кабмін встановив, що військовозобов’язані, які не підлягають призову, з числа осіб, зазначених у пунктах 3—5 ч. 3 статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», мають право перетинати державний кордон за наявності довідки про надання відстрочки за формою згідно з додатком 6 до Порядку проведення призову, затвердженого постановою КМУ від 16 травня 2024 р. № 560, чи інформації у військово-обліковому документі про відстрочку або за наявності певних документів (повний перелік у постанові).

Однак 13 березня Кабмін знов вніс до цього пункту зміни. Так, постановою №285 пункт 2-6 доповнено новою нормою.

Тепер він буде звучати так:

У разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану право на перетин державного кордону, крім осіб, зазначених у пунктах 2-1 та 2-2 цих Правил, також мають інші військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Ця норма не поширюється на осіб, визначених в пунктах 1 і 2 частини третьої статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а також пункті 2-14 цих Правил.

Таким чином, Кабмін фактично повернув попередню заборону, уточнивши, що право на виїзд не мають здобувачі освіти, наукові і науково-педагогічні працівники, а також посадовці та чиновники, визначені у пункті 2-14 Правил перетинання кордону (судді, прокурори, керівники інших державних органів та їх заступники, депутати місцевих рад тощо).

Автор: Наталя Мамченко

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