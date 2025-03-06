Кабмин разрешил выезд военнообязанных журналистов и артистов за границу по приглашению иностранных организаций

Военнообязанные журналисты и артисты смогут находиться за границей до 90 дней по приглашению иностранной организации или при наличии письма Украинского института национальной памяти – изменения в правила пересечения границы.

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Военнообязанные мужчины, работающие в медиа, а также художники и артисты, смогут выезжать за границу на основании приглашений иностранных организаций. Также инициативу о выезде таких лиц может подать Украинский институт национальной памяти. Соответствующие изменения Кабмин внес в Правила пересечения государственной границы постановлением №244.

Изменения активно поддержали парламентские комитеты, которые возглавляют Никита Потураев и Ярослав Юрчишин.

Напомним, что недавно Минкульт (МКСК) приостановил выдачу писем поддержки на выезд художникам и журналистам, поскольку, по данным депутатов, в 2024 году около 600 человек, выехавших по таким письмам, не вернулись в Украину.

Выезд деятелей культуры

Согласно новым правилам, установленным Кабмином, за границу могут выезжать мужчины в возрасте от 18 до 60 лет с целью ведения деятельности в сфере культуры, если они:

являются ФОП (физическими лицами-предпринимателями), занимающимися независимой профессиональной деятельностью в сфере культуры или профессиональной кинематографической деятельностью;

состоят в трудовых отношениях с учреждениями, предприятиями, организациями сферы культуры, образовательными учреждениями в сфере культуры, а также с предприятиями, учреждениями, организациями, работающими в сфере кинематографии, признанными критически важными.

Подтверждающими документами для пересечения границы являются:

письмо Минкульта в Администрацию Госпогранслужбы о том, что лицо участвует в мероприятии за границей;

приглашение иностранной организации на участие в мероприятии;

военный учетный документ с соответствующими отметками ТЦК или военный учетный документ в системе Резерв+.

Письмо Минкульта может быть выдано на основании обращения:

Госисскуства,

Украинского института национальной памяти,

Госкино,

областных и Киевской городской военных администраций.

ФОП, занимающиеся независимой профессиональной деятельностью в сфере культуры, дополнительно предоставляют выписку из Единого государственного реестра, а также материалы, подтверждающие такую деятельность за последние три года.

При наличии технической возможности документы могут быть получены в порядке электронного взаимодействия.

Письмо Минкульта не предоставляется, если среди организаторов мероприятия есть представители РФ или если участие в нем предполагает сотрудничество для создания совместного культурного продукта.

Максимальный срок пребывания за границей по письму Минкульта – 60 дней с момента пересечения государственной границы.

Однако срок может быть увеличен на 30 дней, если лицо участвует в другом мероприятии, которое начинается в течение 10 рабочих дней после завершения согласованного 60-дневного периода пребывания за границей.

Продление пребывания за границей согласовывается Минкультом по запросу Украинского института национальной памяти, Держмистецтв, Госкино или областных/Киевской военной администрации.

Выезд журналистов

Кабмин определил, что пересечение границы мужчинами 18-60 лет, работающими в сфере стратегических коммуникаций, медиа и информационной сфере, возможно при выполнении правил пересечения границы и наличии подтверждающих документов.

Если такие лица состоят в трудовых отношениях, пропуск возможен только в случае, если их предприятие или организация признаны критически важными для экономики и жизнеобеспечения страны.

Подтверждающие документы для пересечения границы:

письмо Минкульта или Минцифры в Администрацию Госпогранслужбы о выезде лица для участия в мероприятии;

приглашение иностранной организации с переводом на украинский язык;

заграничный паспорт гражданина Украины;

военный учетный документ с соответствующими отметками ТЦК или документ в системе Резерв+.

Письма о выезде предоставляются:

Минкультом – если лицо состоит в трудовых отношениях с организациями:

относящимися к сфере управления Минкульта,

относящимися к сфере управления Госкомтелерадио, если Госкомтелерадио управляет корпоративными правами государства в их уставном капитале,

находящимися в коммунальной собственности территориальных громад,

работающими в сфере стратегических коммуникаций, медиа и информации по месту регистрации или проживания лица.

Минцифрой – если мероприятие связано с работой мультимедийной платформы UNITED 24 (UNITED 24 MEDIA).

Письма Минкульта или Минцифры, а также запросы Госкомтелерадио или военных администраций в Минкульт предоставляются на основании:

обращения юрлица или ФОП с обоснованием необходимости участия в международных мероприятиях, направленных на популяризацию Украины, защиту ее политических и экономических интересов, укрепление национальной безопасности и восстановление территориальной целостности;

приглашения иностранной организации с переводом на украинский язык и/или аккредитации и/или описания мероприятия;

редакционного задания и/или приказа о командировке с основного места работы;

личного письменного обязательства лица о понимании ответственности перед народом Украины во время войны и обязательстве вернуться в указанные сроки;

документов, подтверждающих трудовые, хозяйственные или гражданско-правовые отношения с соответствующим субъектом в сфере медиа и информации.

Письмо Минкульта или Минцифры не предоставляется, если среди организаторов есть представители РФ или участие в мероприятии предполагает сотрудничество для создания совместного продукта.

Максимальный срок пребывания за границей по письму Минкульта или Минцифры – 60 дней с момента пересечения границы.

Однако срок может быть увеличен до 30 дней в случае форс-мажоров или участия в значимых для Украины международных событиях.

Минкульт или Минцифра письмом уведомляют Госпогранслужбу об участии лица в мероприятии или согласовывают продление пребывания за границей.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что аппарат Верховной Рады отказался предоставлять информацию об официальных зарубежных визитах главы комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослава Юрчишина, сославшись, что это служебная информация.

Автор: Наталя Мамченко

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