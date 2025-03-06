Кабмин разрешил выезд военнообязанных журналистов и артистов за границу по приглашению иностранных организаций

Военнообязанные мужчины, работающие в медиа, а также художники и артисты, смогут выезжать за границу на основании приглашений иностранных организаций. Также инициативу о выезде таких лиц может подать Украинский институт национальной памяти. Соответствующие изменения Кабмин внес в Правила пересечения государственной границы постановлением №244.
Изменения активно поддержали парламентские комитеты, которые возглавляют Никита Потураев и Ярослав Юрчишин.
Напомним, что недавно Минкульт (МКСК) приостановил выдачу писем поддержки на выезд художникам и журналистам, поскольку, по данным депутатов, в 2024 году около 600 человек, выехавших по таким письмам, не вернулись в Украину.
Выезд деятелей культуры
Согласно новым правилам, установленным Кабмином, за границу могут выезжать мужчины в возрасте от 18 до 60 лет с целью ведения деятельности в сфере культуры, если они:
Подтверждающими документами для пересечения границы являются:
Письмо Минкульта может быть выдано на основании обращения:
ФОП, занимающиеся независимой профессиональной деятельностью в сфере культуры, дополнительно предоставляют выписку из Единого государственного реестра, а также материалы, подтверждающие такую деятельность за последние три года.
При наличии технической возможности документы могут быть получены в порядке электронного взаимодействия.
Письмо Минкульта не предоставляется, если среди организаторов мероприятия есть представители РФ или если участие в нем предполагает сотрудничество для создания совместного культурного продукта.
Максимальный срок пребывания за границей по письму Минкульта – 60 дней с момента пересечения государственной границы.
Однако срок может быть увеличен на 30 дней, если лицо участвует в другом мероприятии, которое начинается в течение 10 рабочих дней после завершения согласованного 60-дневного периода пребывания за границей.
Продление пребывания за границей согласовывается Минкультом по запросу Украинского института национальной памяти, Держмистецтв, Госкино или областных/Киевской военной администрации.
Выезд журналистов
Кабмин определил, что пересечение границы мужчинами 18-60 лет, работающими в сфере стратегических коммуникаций, медиа и информационной сфере, возможно при выполнении правил пересечения границы и наличии подтверждающих документов.
Если такие лица состоят в трудовых отношениях, пропуск возможен только в случае, если их предприятие или организация признаны критически важными для экономики и жизнеобеспечения страны.
Подтверждающие документы для пересечения границы:
Письма о выезде предоставляются:
Минкультом – если лицо состоит в трудовых отношениях с организациями:
Минцифрой – если мероприятие связано с работой мультимедийной платформы UNITED 24 (UNITED 24 MEDIA).
Письма Минкульта или Минцифры, а также запросы Госкомтелерадио или военных администраций в Минкульт предоставляются на основании:
Письмо Минкульта или Минцифры не предоставляется, если среди организаторов есть представители РФ или участие в мероприятии предполагает сотрудничество для создания совместного продукта.
Максимальный срок пребывания за границей по письму Минкульта или Минцифры – 60 дней с момента пересечения границы.
Однако срок может быть увеличен до 30 дней в случае форс-мажоров или участия в значимых для Украины международных событиях.
Минкульт или Минцифра письмом уведомляют Госпогранслужбу об участии лица в мероприятии или согласовывают продление пребывания за границей.
Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что аппарат Верховной Рады отказался предоставлять информацию об официальных зарубежных визитах главы комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослава Юрчишина, сославшись, что это служебная информация.
Автор: Наталя Мамченко
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