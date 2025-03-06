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Налогоплательщик продал легковой автомобиль в 2024 году — нужно ли декларировать такие доходы

19:54, 6 марта 2025
При продаже одного легкового автомобиля считается, что налогоплательщик исполнил свой долг, и декларация по результатам 2024 года не подается.
Налогоплательщик продал легковой автомобиль в 2024 году — нужно ли декларировать такие доходы
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Главное управление ГНС в Тернопольской области рассказало, нужно ли налогоплательщику декларировать доходы, полученные от продажи легкового автомобиля.

Обязанность налогоплательщика по подаче налоговой декларации о имущественном состоянии и доходах считается выполненной, и налоговая декларация не подается в случае получения доходов от операций продажи (обмена) имущества, дарения, доход от которых в соответствии с Налоговым кодексом Украины (НКУ) не облагается налогом, облагается по нулевой ставке и/или с которых при нотариальном удостоверении договоров был уплачен налог в соответствии с разделом IV НКУ.

Пункт 173.2 НКУ предусматривает, что доход, полученный налогоплательщиком от продажи (обмена) в течение отчетного (налогового) года одного объекта движимого имущества в виде легкового автомобиля и/или мотоцикла, и/или мопеда, не подлежит налогообложению.

Таким образом, в случае продажи одного легкового автомобиля считается, что налогоплательщик выполнил свою обязанность, и декларация по итогам 2024 года не подается при отсутствии других доходов, которые предусматривают обязанность ее подачи.

Если автовладелец решил продать легковое транспортное средство в течение одного года во второй раз или более, он обязан подать декларацию и уплатить установленный налог:

  • продажа второго автомобиля – 5% от стоимости авто + военный сбор – 5%;
  • продажа третьего и более – 18% от стоимости авто + военный сбор – 5%.

Для военнослужащих ставка военного сбора остается на уровне 1,5%.

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