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Платник податку продав легковий автомобіль у 2024 році — чи потрібно декларувати такі доходи

19:54, 6 березня 2025
У разі продажу одного легкового автомобіля вважається, що платник податку виконав свій обов’язок, і декларація за наслідками 2024 року не подається.
Платник податку продав легковий автомобіль у 2024 році — чи потрібно декларувати такі доходи
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Головне управління ДПС у Тернопільській області розповіло, чи потрібно платнику податків декларувати доходи, отримані від продажу легкового автомобіля.

Обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації про майновий стан і доходи вважається виконаним і податкова декларація не подається у разі отримання доходів від операцій продажу (обміну) майна, дарування, дохід від яких відповідно до ПКУ не оподатковується, оподатковується за нульовою ставкою та/або з яких при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок відповідно до розділу IV ПКУ.

Пунктом 173.2 ПКУ передбачено, що дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного з об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, не підлягає оподаткуванню.

Отже, у разі продажу одного легкового автомобіля вважається, що платник податку виконав свій обов’язок, і декларація за наслідками 2024 року не подається за умови відсутності інших доходів, які передбачають виникнення обов’язку щодо її подання.

Якщо автовласник вирішив продати легковий транспортний засіб впродовж одного року вдруге чи більше разів, він має подати декларацію та сплатити визначений податок:

  • продаж другого авто – 5% від вартості авто + військовий збір – 5%;
  • продаж третього і більше – 18% від вартості авто + військовий збір – 5%.

Для військовослужбовців ставка військового збору залишається на рівні 1,5%.

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