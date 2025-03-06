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Членами Высшего совета правосудия по квоте Съезда судей смогут стать всего два кандидата – Этический совет

10:51, 6 марта 2025
Большинство кандидатов на должности членов ВСП либо признаны не соответствующими должности члена Совета правосудия, либо добровольно прекратили участие в отборе.
Членами Высшего совета правосудия по квоте Съезда судей смогут стать всего два кандидата – Этический совет
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Этический совет 6 марта 2025 года утвердил список победителей очередного отбора на две должности членов Высшего совета правосудия по квоте Съезда судей Украины.

Согласно решению Этического совета, кандидатами, которые соответствуют критериям профессиональной этики и добропорядочности признаны следующие судьи:

СПИРИДОНОВА Татьяна Викторовна – судья Хмельницкого апелляционного суда.

ЯВОРСКАЯ Наталья Ивановна – судья Городоцкого районного суда Львовской области.

Соответственно кандидатам, не отвечающим критериям добропорядочности и профессиональной этики, признаны:

КАЛАРАШ Андрей Андреевич – судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда.

КАПУСТИНСКИЙ Максим Викторович – судья Энергодарского городского суда Запорожской области.

МУЗЫКАНТ Сергей Лазаревич – начальник ТУ Государственной судебной администрации в Донецкой области. Судья Апелляционного суда Донецкой области в отставке.

ТКАЧЕНКО Александр Васильевич – судья Хозяйственного суда Николаевской области в отставке.

СИДОРЕНКО Дмитрий Владимирович – судья Днепропетровского окружного административного суда в отставке

Также Этический совет вообще не смог принять решение относительно судьи Хозяйственного суда Киевской области Ларисы Сокуренко – голоса «за» и «против» распределились поровну.

Остальные кандидаты добровольно прекратили участие в отборе на должности членов ВСП

Всего, напомним, на две вакантные должности членов ВСП по квоте съезда судей претендовали 14 кандидатов.

Напомним, что 16 марта 2025 года истекает срок полномочий членов ВСП Виталия Салихова и Инны Плахтий, после чего в составе ВСП останется 15 членов.

Полномочия указанных членов ВСП Совет правосудия решил не продлевать.

Автор Вячеслав Хрипун

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судья Съезд судей ВСП

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Членами Высшего совета правосудия по квоте Съезда судей смогут стать всего два кандидата – Этический совет

Большинство кандидатов на должности членов ВСП либо признаны не соответствующими должности члена Совета правосудия, либо добровольно прекратили участие в отборе.

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