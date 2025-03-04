Вища рада правосуддя вирішила не продовжувати на три місяці строк повноважень членів ВРП Віталія Саліхова та Інни Плахтій

Члени ВРП, у яких у березні спливають повноваження, не будуть працювати більше визначеного законом строку – у складі ВРП залишиться 15 членів Ради правосуддя.

Джерело фото: ВРП

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Вища рада правосуддя 4 березня 2025 року не підтримала пропозицію щодо продовження строку повноважень членів ВРП Віталія Саліхова та Інни Плахтій ще на три місяці або до обрання на їх посади нових членів ВРП по квоті З’їзду суддів.

Нагадаємо, що 16 березня у Віталія Саліхова та Інни Плахтій спливає чотирьохрічний строк повноважень. При цьому Етична рада поки що не відібрала нових претендентів на посади членів ВРП, хоча їх ще має призначити З’їзд суддів.

З відповідною пропозицією стосовно продовження повноважень Віталія Саліхова та Інни Плахтій виступив член Вищої ради правосуддя Сергій Бурлаков.

Він зазначив, що п. 3 ст. 5 Закону «Про Вищу раду правосуддя» дозволяє продовжити повноваження двох членів ВРП по квоті з’їзду суддів Віталія Саліхова та Інни Плахтій ще на три місяці або до обрання на їх посади нових членів Ради правосуддя.

«Якщо Вища рада правосуддя може стати неповноважною через закінчення строку повноважень члена Вищої ради правосуддя, такий член Вищої ради правосуддя продовжує виконувати свої повноваження до дня обрання (призначення) на його посаду іншої особи, але в будь-якому випадку не більше трьох місяців з дня закінчення строку, на який такого члена Вищої ради правосуддя було обрано (призначено)», - зазначено у ст. 5 Закону «Про Вищу раду правосуддя».

Сергій Бурлаков також повідомив, що якщо у складі ВРП залишиться всього 15 членів Ради правосуддя (зараз – 17), то діяльність Вищої ради правосуддя фактично тимчасово буде заблокована через виникнення проблеми з кворумом.

У свою чергу Віталій Саліхов підтримав Сергія Бурлакова та зазначив, що якщо повноваження членів ВРП не будуть продовжені до обрання нових членів ВРП, то фактично припиниться й здійснення дисциплінарної функції Ради правосуддя.

«Ми не зможемо розглядати скарги на суддів», - повідомив Віталій Саліхов.

Втім, колегу не підтримала член ВРП Інна Плахтій.

Вона повідомила, що не згодна з тим, що повноваження членів ВРП можуть бути продовженні після закінчення 4-х річного строку.

«Продовження моїх повноважень не буде відповідати Конституції та Закону. Якщо залишиться 15 членів ВРП, то це не так вже й погано. Принаймні активізуються суб’єкти призначення членів ВРП», - повідомила Інна Плахтій.

Проти пропозиції продовжити повноваження Віталія Саліхова та Інни Плахтій виступили також голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик та заступник голови ВРП Оксана Кваша.

Вони повідомили, що ані Конституція України, ані Закон «Про судоустрій і статус суддів» не передбачають можливості продовження повноважень члена ВРП хоча б на один день.

«Ми не можемо рішенням ВРП продовжити повноваження членів Ради. Наслідком таких дій може стати визнання рішень ВРП неправомірними», - зазначив Григорій Усик.

Також голова ВРП додав, що протягом найближчих тижнів Етична рада визначить переможців відбору на посади членів ВРП по квоті з’їзду суддів та по квоті Президента.

Голову ВРП також підтримала новобрана заступник голови Ради правосуддя Оксана Кваша.

«Суддівська спільнота не зрозуміє нас, якщо під загрозою опиняться, наприклад, подання про призначення на посади суддів», - повідомила Оксана Кваша.

У підсумку, ініціативу Сергія Бурлакова підтримали тільки 4 члена ВРП – Віталій Саліхов, Сергій Бурлаков, Ольга Попікова, Микола Мороз.

Відповідно, «проти» проголосували 13 членів Ради правосуддя – Оксана Кваша, Григорій Усик, Інна Плахтій, Олег Кандзюба, Алла Котелевець, Роман Маселко, Олена Ковбій, Олексій Мельник, Юлія Бокова, Станіслав Кравченко, Олександр Сасевич, Дмитро Лук’янов, Тетяна Бондаренко.

Таким чином, після закінчення 16 березня 2025 року строку повноважень Віталія Саліхова та Інни Плахтій, у складі ВРП залишиться 15 членів.

Автор В’ячеслав Хрипун

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