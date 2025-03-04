Высший совет правосудия решил не продлевать на три месяца срок полномочий членов ВСП Виталия Салихова и Инны Плахтий

Члены ВСП, у которых в марте истекают полномочия, не будут работать больше определенного законом срока – в составе ВСП останется 15 членов Совета правосудия.

Источник фото: ВСП

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Высший совет правосудия 4 марта 2025 года не поддержал предложение о продлении срока полномочий членов ВСП Виталия Салихова и Инны Плахтий еще на три месяца или до избрания на их должности новых членов ВСП по квоте Съезда судей.

Напомним, что 16 марта у Виталия Салихова и Инны Плахтий истекает четырехлетний срок полномочий. При этом Этический совет пока что не отобрал новых претендентов на должности членов ВСП, хотя их еще предстоит назначить Съезду судей.

С соответствующим предложением о продлении полномочий Виталия Салихова и Инны Плахтий выступил член Высшего совета правосудия Сергей Бурлаков.

Он отметил, что п. 3 ст. 5 Закона «О Высшем совете правосудия» позволяет продлить полномочия двух членов ВСП по квоте Съезда судей Виталия Салихова и Инны Плахтий еще на три месяца или же до избрания на их должности новых членов Совета правосудия.

«Если Высший совет правосудия может стать неполномочным из-за истечения срока полномочий члена Высшего совета правосудия, то такой член Высшего совета правосудия продолжает выполнять свои полномочия до дня избрания (назначения) на его должность другого лица, но в любом случае не более трех месяцев со дня истечения срока, на который такой член Высшего совета правосудия был избран (назначен)», - отмечено в ст. 5 Закона «О Высшем совете правосудия».

Сергей Бурлаков также сообщил, что если в составе ВСП останется всего 15 членов Совета правосудия (сейчас – 17), то деятельность Высшего совета правосудия фактически будет временно заблокирована из-за возникновения проблемы с кворумом.

В свою очередь, Виталий Салихов поддержал Сергея Бурлакова и отметил, что если полномочия членов ВСП не будут продлены до избрания новых членов ВСП, то фактически прекратится и осуществление дисциплинарной функции Совета правосудия.

"Мы не сможем рассматривать жалобы на судей", - сообщил Виталий Салихов.

Впрочем, коллегу не поддержала член ВСП Инна Плахтий.

Она сообщила, что не согласна с тем, что полномочия членов ВСП могут быть продлены после истечения 4-летнего срока.

«Продление моих полномочий не будет соответствовать Конституции и Закону. Если останется 15 членов ВСП, то это не так уж плохо. По крайней мере, активизируются субъекты назначения членов ВСП», - сообщила Инна Плахтий.

Против предложения продлить полномочия Виталия Салихова и Инны Плахтий выступили также председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик и заместитель председателя ВСП Оксана Кваша.

Они сообщили, что ни Конституция Украины, ни Закон «О судоустройстве и статусе судей» не предусматривают возможности продления полномочий члена ВСП хотя бы на один день.

«Мы не можем решением ВСП продлить полномочия членов Совета. Следствием таких действий может стать признание решений ВСП неправомерными», - отметил Григорий Усик.

Также председатель ВСП добавил, что в ближайшие недели Этический совет определит победителей отбора на должности членов ВСП по квоте съезда судей и по квоте Президента.

Главу ВСП также поддержала новоизбранная заместитель председателя Совета правосудия Оксана Кваша.

"Судейское сообщество не поймет нас, если под угрозой окажутся, например, представления о назначении на должности судей", - сообщила Оксана Кваша.

В итоге, инициативу Сергея Бурлакова поддержали только 4 члена ВСП – Виталий Салихов, Сергей Бурлаков, Ольга Попикова, Николай Мороз.

Соответственно, «против» проголосовали 13 членов Совета правосудия – Оксана Кваша, Григорий Усик, Инна Плахтий, Олег Кандзюба, Алла Котелевец, Роман Маселко, Елена Ковбий, Алексей Мельник, Юлия Бокова, Станислав Кравченко, Александр Сасевич, Дмитрий Лукьянов, Татьяна Бондаренко.

Таким образом, после истечения 16 марта 2025 года срока полномочий Виталия Салихова и Инны Плахтий, в составе ВСП останется 15 членов.

Автор Вячеслав Хрипун

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