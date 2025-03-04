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Можно ли рассчитывать на оплату больничного, если предприятие не платит ЕСВ

21:09, 4 марта 2025
Если предприятие является должником по единому социальному взносу, это может повлиять на размер выплат.
Можно ли рассчитывать на оплату больничного, если предприятие не платит ЕСВ
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В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области рассказали, оплачивается ли больничный лицу, работающему на предприятии, которое является должником по единому социальному взносу с февраля 2024 года.

В соответствии с Законом Украины «О общеобязательном государственном социальном страховании» № 1105-XIV застрахованные лица имеют право на страховые выплаты по страхованию в связи с временной потерей трудоспособности. Если предприятие является должником по единому социальному взносу, это может повлиять на размер выплат.

Если в течение последних 12 месяцев перед наступлением страхового случая ваш страховой стаж составляет менее 6 месяцев, пособие по временной нетрудоспособности будет начислено на основе заработной платы (дохода), с которой уплачиваются взносы. Однако выплата не может превышать размер пособия, рассчитанного на основе минимальной заработной платы, действовавшей на момент наступления страхового случая.

Застрахованные лица, имеющие страховой стаж менее 6 месяцев по данным реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, имеют право на страховые выплаты в следующих размерах:

  • пособие по временной нетрудоспособности — исходя из начисленной заработной платы (дохода), с которой уплачиваются страховые взносы, но не более размера пособия, рассчитанного из минимальной заработной платы, установленной на момент наступления страхового случая;
  • пособие по беременности и родам — исходя из начисленной заработной платы (дохода), с которой уплачиваются страховые взносы, но не более размера пособия, рассчитанного из двукратного размера минимальной заработной платы, установленной на момент наступления страхового случая.

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