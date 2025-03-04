14 нардепов и 5 судей – в НАБУ озвучили количество подозрений в недостоверном декларировании

С 2022 года в Украине восстановлено обязательное декларирование имущества декларантами, так как это важный шаг к прозрачности и подотчетности власти, особенно во время войны.
Как сообщили в Национальном антикоррупционном бюро, за прошлый год в НАБУ и САП поступило 34 заключения НАПК о недостоверном декларировании, на основании которых было начато 22 уголовных производства. Фигурантам некоторых дел, таким как действующий на тот момент глава Антимонопольного комитета Украины, было объявлено о подозрении.
В целом, по состоянию на конец декабря 2024 года было:
- Объявлено подозрение 35 лицам в недостоверном декларировании, среди которых:
- Открыто 70 дел о недостоверном декларировании, которыми занимаются детективы.
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