14 нардепов и 5 судей – в НАБУ озвучили количество подозрений в недостоверном декларировании

За прошлый год в НАБУ и САП поступило 34 заключения НАПК о недостоверном декларировании, на основании которых было начато 22 уголовных производства.

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С 2022 года в Украине восстановлено обязательное декларирование имущества декларантами, так как это важный шаг к прозрачности и подотчетности власти, особенно во время войны.

Как сообщили в Национальном антикоррупционном бюро, за прошлый год в НАБУ и САП поступило 34 заключения НАПК о недостоверном декларировании, на основании которых было начато 22 уголовных производства. Фигурантам некоторых дел, таким как действующий на тот момент глава Антимонопольного комитета Украины, было объявлено о подозрении.

В целом, по состоянию на конец декабря 2024 года было:

- Объявлено подозрение 35 лицам в недостоверном декларировании, среди которых:

- Открыто 70 дел о недостоверном декларировании, которыми занимаются детективы.

14 народных депутатов Украины;

7 депутатов областных советов;

5 судей;

3 сотрудников правоохранительных органов;

3 руководителей государственных предприятий;

2 военнослужащих должностных лица;

руководитель центрального органа власти.

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