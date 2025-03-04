Практика судов
  1. В Украине

14 нардепов и 5 судей – в НАБУ озвучили количество подозрений в недостоверном декларировании

16:21, 4 марта 2025
За прошлый год в НАБУ и САП поступило 34 заключения НАПК о недостоверном декларировании, на основании которых было начато 22 уголовных производства.
14 нардепов и 5 судей – в НАБУ озвучили количество подозрений в недостоверном декларировании
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 2022 года в Украине восстановлено обязательное декларирование имущества декларантами, так как это важный шаг к прозрачности и подотчетности власти, особенно во время войны.

Как сообщили в Национальном антикоррупционном бюро, за прошлый год в НАБУ и САП поступило 34 заключения НАПК о недостоверном декларировании, на основании которых было начато 22 уголовных производства. Фигурантам некоторых дел, таким как действующий на тот момент глава Антимонопольного комитета Украины, было объявлено о подозрении.

В целом, по состоянию на конец декабря 2024 года было:

- Объявлено подозрение 35 лицам в недостоверном декларировании, среди которых:

- Открыто 70 дел о недостоверном декларировании, которыми занимаются детективы.

  • 14 народных депутатов Украины;
  • 7 депутатов областных советов;
  • 5 судей;
  • 3 сотрудников правоохранительных органов;
  • 3 руководителей государственных предприятий;
  • 2 военнослужащих должностных лица;
  • руководитель центрального органа власти.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

судья НАБУ декларация САП депутат НАПК декларирование подозреваемый

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Марьяна Безуглая заявила, что не подписывала обращение Верховной Рады к Трампу, и это «инициатива руководителей парламентских фракций»

Ранее Никита Потураев почему-то назвал опубликованное на сайте Верховной Рады обращение к президенту США Дональду Трампу дезинформацией.

Дональд Трамп в речи на совместном заседании Конгресса изложит свои планы по прекращению войны в Украине – Fox News

Президент США Дональд Трамп изложит план прекращения войны в Украине, но демократы, как сообщают американские СМИ, попытаются сорвать его выступление.

В Еврокомиссии не считают, что вправе комментировать действия США по приостановке поставок оружия Украине

В Еврокомиссии не комментируют приостановку США поставок оружия Украине, в Великобритании тоже пока молчат, хотя Стармер накануне провел телефонный разговор с Трампом.

Если участник дела указал в жалобе в суд телефон и электронный адрес, он обязан получать уведомления и отвечать на них – Верховный Суд

Заявительница утверждала, что вызов в судебное заседание с помощью SMS-сообщений без ее письменного согласия противоречит предписаниям УПК.

Верховной Раде предлагают восстановить систему военных судов

В парламенте зарегистрирован законопроект о восстановлении в Украине системы военных судов.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Мельник
    Олег Мельник
    суддя Північно-Західного апеляційного господарського суду
  • Оксана Ул’яновська
    Оксана Ул’яновська
    суддя Святошинського районного суду міста Києва